Francia confirma cuáles fueron las joyas que se robaron del Museo del Louvre: “Valor inestimable”

Hay preocupación en Francia por el robo que se efectuó este domingo, 19 de octubre, en el Museo del Louvre de París. Varios hombres, en tan solo siete minutos, se llevaron algunas de las joyas que estaban expuestas en el sitio.

De acuerdo con las primeras informaciones, los delincuentes se concentraron en tan solo dos vitrinas de la exposición, lo hicieron muy rápido y sin dejar alguna señal.

Tras varias horas de lo ocurrido, las autoridades confirmaron cuáles fueron las joyas hurtadas y aseguraron que tienen un “valor inestimable”.

Peatones caminan por el Quai François Mitterrand mientras agentes de policía franceses se sitúan junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre. | Foto: AFP

Una de las más importantes es la tiara de la emperatriz Eugenia, que está compuesta por siete tallos de tres grandes perlas superpuestas que alternan ocho cartuchos en forma de piel, los cuales están rematados con un follaje de pera y diamantes.

Este conjunto tiene, de acuerdo con el medio ABC Diario, 200 perlas, incluidas 17peras, 1.998 diamantes y 992 rosas.

Otro de los objetos fue la tiara del conjunto de la reina María Amélie y la reina Hortensia. Todas estas joyas están adornadas con zafiros de Ceilán. De acuerdo con el medio mencionado, este conjunto es un valioso testimonio de la joyería parisina.

Los delincuentes también se llevaron un collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise. Este está compuesto por 32 esmeraldas, diez de ellas en forma de peras, 1.138 diamantes, 874 brillantes y 264 rosas.

Además, la esmeralda central, que es de 13,75 quilates, es en forma ovalada y está tallada con ocho lados.

Asimismo, desapareció el broche relicario, que consta de 94 diamantes, según ABC Diario.

Las autoridades también informaron que los ladrones se llevaron el gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, que hacía parte del centro de un cinturón compuesto por más de 4.000 piedras pertenecientes a los diamantes de la Corona.

Finalmente, también se informó que se logró la recuperación de la corona de la emperatriz Eugenia, que consta en total de 1.354 diamantes, 1.136 rosas y 56 esmeraldas.

Por el momento, las autoridades acordonaron la zona y se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el robo, recuperar los objetos y dar con la captura de los responsables.

La Fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la policía judicial.