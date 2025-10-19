Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza tras acusar a Hamás de romper el alto el fuego

Las autoridades de Israel suspendieron la entrada de ayuda humanitaria “hasta nueva orden” en represalia por la escalada de este domingo, después de acusar a las milicias del grupo terrorista Hamás de romper el alto el fuego.

Fuentes oficiales israelíes citadas por distintos medios internacionales explicaron que “conforme a las directrices políticas se ha interrumpido la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza hasta nueva orden, después de la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás”.

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), alertaron que “el cierre de los pasos fronterizos tendrá graves repercusiones en todos los sectores, en particular en el ámbito sanitario”.

“Nos tememos una recaída en la hambruna en la Franja de Gaza tras la decisión de Israel de detener la entrada de ayuda”, afirmó un portavoz de la UNRWA citado por el diario palestino ‘Filastín’.

El Ejército israelí denunció un ataque de milicianos palestinos contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo, sin que haya constancia de víctimas.

Hombres armados de Hamás, enmascarados, toman posiciones en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, antes de entregar rehenes israelíes a la Cruz Roja | Foto: AP

En respuesta, Israel lanzó este domingo una nueva ola de ataques aéreos. “Las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por el Mando Sur, han iniciado una ola de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras una violación de un acuerdo de alto el fuego ocurrida el día de hoy”, hizo saber el Ejército en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X. Las autoridades gazatíes informaron de al menos 15 civiles palestinos muertos en ataques israelíes en las últimas horas.

Fuentes militares confirmaron al diario ‘Times of Israel’ que atacaron ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto el fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos declararon al portal Axios que el Ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario ‘Filastin’, afín al movimiento terrorista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.