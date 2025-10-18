Israel pone condiciones para la reapertura de paso entre Gaza y Egipto

El brazo armado de Hamás anunció que entregará los cuerpos de dos rehenes retenidos en la Franja de Gaza, después de que Israel condicionara la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, anunciaron en Telegram que el sábado entregarán en la noche “los cuerpos de dos prisioneros israelíes cuyos restos fueron encontrados hoy en la Franja de Gaza”, según indicó.

Poco antes la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, solo se reabrirá después de que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza.

El paso hacia Egipto, reclamado por las agencias humanitarias por ser crucial para la entrada de ayuda en el territorio palestino, permanecerá “cerrado hasta nuevo aviso”, agregó en un comunicado.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, visitó el sábado Ciudad de Gaza y constató la monumental tarea que espera a las organizaciones de ayuda internacional para proporcionar servicios básicos y alimentos a la Franja de Gaza, devastada tras dos años de guerra.

Hombres armados de Hamás, enmascarados, toman posiciones en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, antes de entregar rehenes israelíes a la Cruz Roja | Foto: AP

“Estuve aquí hace siete u ocho meses. La mayoría de estos edificios aún estaban en pie. Pero ahora es absolutamente espantoso ver cómo una gran parte de la ciudad se ha convertido en un terreno baldío”, declaró a AFP en el barrio de Sheij Raduán, en el norte de la urbe.

“Ahora tenemos un plan masivo de 60 días para intensificar el suministro de alimentos, distribuir un millón de comidas al día, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar carpas para el invierno y volver a escolarizar a cientos de miles de niños”, detalló.

El responsable de la ONU, que entró el viernes en el enclave, estimó que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) tendrá que hacer frente a una “tarea enorme”.

“Pero se lo debemos a la gente de aquí, que ha pasado por tantas cosas”, sentenció.

Búsqueda de cuerpos

En toda la Franja de Gaza, los equipos de rescate se afanan por recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamás intenta localizar los restos de los rehenes israelíes que debe entregar a Israel.

Para ayudar en la búsqueda de cadáveres, Turquía envió a 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres, pero el equipo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes, informó un alto responsable turco a AFP.

Israel y Hamás se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre para que el movimiento islamista liberara el lunes pasado a todos los rehenes, vivos o muertos.

Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde una ubicación al sur de Israel. | Foto: AP

Hamás liberó a tiempo a los 20 secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos.

El sábado por la mañana, las autoridades israelíes anunciaron que habían identificado los restos -entregados en la noche del viernes- de Eliyahu Margalit, un septuagenario asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

Por su parte, Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados en el marco del acuerdo.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en el territorio, pero reconoció que el proceso de restitución “podría tomar algún tiempo”.

Según explicó el portavoz del movimiento, Hazem Qasem, algunos fallecidos “quedaron enterrados en túneles” destruidos por el ejército israelí y “otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados”.

“Violaciones” del acuerdo

Israel, que señala que estos retrasos constituyen un incumplimiento de los términos del acuerdo de tregua, reiteró que no “cederá” hasta el retorno de todos los cautivos fallecidos.

También Hamás denuncia “numerosas violaciones”, entre ellas la muerte de 37 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el 10 de octubre.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, dijo el sábado haber recuperado los cadáveres de nueve palestinos que, según ella, fallecieron en la víspera en un ataque israelí contra un autobús.

El ejército israelí, por su parte, indicó en un comunicado que disparó contra un vehículo “sospechoso”.

Las siguientes etapas del plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, incluyen un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero no hay un acuerdo sobre estos puntos.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí provocó 67.967 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

Según la Defensa Civil gazatí, los restos de más de 280 personas fueron encontrados bajo los escombros desde la entrada en vigor de la tregua. Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas.