Los dos hombres detenidos el sábado como sospechosos de participar en el espectacular robo en el museo del Louvre fueron inculpados y encarcelados en las últimas horas de este miércoles 29 de octubre, según anunció la fiscalía de París.

Ambos “reconocieron parcialmente los hechos”, había declarado antes la fiscal de París, Laure Beccuau, quien indicó que las joyas sustraídas “aún no han sido encontradas”.

De 34 y 39 años de edad, los hombres, que fueron detenidos el sábado por la noche, fueron inculpados por “robo en banda organizada, y asociación para delinquir con miras a cometer un crimen” y encarcelados, precisó la fiscalía de la Jurisdicción interregional especializada (Jirs).

El legendario collar de la emperatriz María Luisa, elaborado con esmeraldas provenientes de la mina de Muzo (Boyacá), formaba parte del Tesoro Imperial francés exhibido en la Galería Apolo del Museo del Louvre. | Foto: Fedesmeraldas

Ambos formarían parte del comando de cuatro hombres que, el domingo 19 de octubre, hurtó en cuestión de minutos ocho joyas de la corona francesa, cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares.

Se sospecha que son quienes “ingresaron en la galería Apolo para apoderarse de las joyas”, precisó Beccuau en una rueda de prensa.

El robo en banda organizada es un delito “que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión”, y la “asociación para delinquir” puede acarrear hasta 10 años de cárcel, había indicado la fiscal.

Beccuau precisó que “nada permite afirmar por el momento que los delincuentes hayan contado con algún tipo de complicidad dentro del museo”.

Peatones caminan por el Quai François Mitterrand mientras agentes de policía franceses se sitúan junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) | Foto: AFP

Sin embargo, añadió que “no se excluye la posibilidad” de que exista un grupo mucho más amplio que los cuatro delincuentes identificados por las cámaras de vigilancia, incluyendo “un autor intelectual e incluso personas que podrían haber sido los destinatarios”.

Joyas invendibles

“Las joyas aún no están en nuestra posesión. Quiero mantener la esperanza de que serán recuperadas y podrán ser devueltas al museo del Louvre y, más ampliamente, a la nación”, dijo Beccuau.

“Estas joyas son, evidentemente, invendibles. Cabe recordar que (...) cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito”, subrayó, antes de lanzar un llamado: “Aún hay tiempo para devolverlas”.

Los dos detenidos viven en Aubervilliers, en los suburbios de París.

Uno de ellos fue detenido el sábado por la noche en el aeropuerto París Charles de Gaulle, cuando se disponía a embarcar rumbo a Argelia, “sin billete de regreso a Francia”. Tiene 34 años, es de nacionalidad argelina y reside en Francia desde 2010.

Uniformados de la Policía realizan las primeras investigaciones en el museo. | Foto: Getty Images

Según la fiscal, ya es conocido por los servicios de policía y justicia por infracciones principalmente relacionadas con la delincuencia vial, además de un caso de robo.

El segundo, de 39 años, fue arrestado cerca de su domicilio. “Nada permite afirmar que estuviera a punto de salir del país”, indicó la fiscal. Ya cuenta con antecedentes por robos agravados.