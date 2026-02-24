El crimen de Juan Esteban Rubio ha conmocionado a España. La crueldad como se cometió el asesinato ha abierto un debate sobre la inimputabilidad de los menores en materia penal. En el caso del joven de 18 años, su victimario fue un niño de apenas 13, que le propinó tres puñaladas en el pecho con un cuchillo de cocina en la ciudad de Valladolid.

La prensa española asegura que la muerte se habría dado en medio de la rivalidad entre dos bandas latinas, los Dominican Don’t Play y los Trinitarios. Aunque la mamá de Rubio lo niega: "Mi hijo no era un vándalo, era una persona de bien, luchaba por todos sus amigos y ellos sabían que podían contar con él", registra el diario de Valladolid. La mamá de Rubio ha narrado con dolor como se trató casi que de una muerte avisada, pues el niño de 13 años había amenazado a su hijo con anterioridad y ellos habían buscado a la familia.

Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño colombiano de 13 años; padres narran lo que pasó

El papá de Juan Esteban habló con Europa Press: “La madre había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía pero le dijeron que hasta que pasara algo no podían hacer nada. Pues qué esperaban,que matara a alguien, pues lo mató, bravo, idiota de mierda él", dijo.

“Aunque es un niño de 13 años, su mentalidad no es tal, es un niño con mentalidad asesina que necesita ayuda. Antes de que pasara, su madre habló con nosotros y nos dijo que había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía, pero le dijeron que no podían hacer nada absolutamente hasta que pasara algo", agregó.

Según narró una vecina, que habló con el periódico El Debate, “dado su carácter extremadamente problemático, su mamá lo envió a Colombia con su papá, pero él tampoco lo podía controlar”.

"Llevaba en pandillas desde los nueve o diez años. Su mamá había pedido ayuda a la Policía, pero le decían que no podían hacer nada, porque no había cometido un delito. En este caso, ya lo ha cometido", agrega.

En otro reportaje del diario de Valladolid, los papás de Rubio cuentan: “Hace como unos 20 días nos comunicamos con la madre de él porque mi hijo había recibido amenazas y porque nosotros estando en la calle con unos amigos de él nos había dicho que estaba buscándolo para matarlo”.

“A los días de haber hablado con ella, él se comunicó con mi hijo menor, hablaron y él quedaron en que simplemente mi hijo le caía mal. Mi hijo le dijo ‘pero no caerte mal tienes que estar diciendo que lo vas a matar.. Luego le dijo que tranquilo que no iba a pasar nada, que no iba a hacer nada, que iba a hablar con él. Hablaron por Instagram y le dijo que tranquilo, que de palabras no pasaba, que no iba a hacer nada malo que simplemente le caí mal”, le contó la mamá al programa Telecinco.

“No usen mi nombre para vengarse”

La mamá de Juan Esteban ha enviado un mensaje, en medio del dolor por la perdida de su hijo: “No usen el nombre mío para vengarse, por favor... El tiempo de Dios es perfecto y aunque nadie es dueño de la vida de nadie, hoy les pido que borren de sus mentes y sus corazones la venganza”, aseguró.

El colegio Ribera de Castilla hizo un emotivo homenaje al joven fallecido: “El viernes te perdí, Esteban, pero el amor hacia ti, las lecciones de vida que me diste y ese ejemplo de persona nunca lo perderé“, aseguró, Brayan uno de sus amigos.