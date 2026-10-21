¿La nueva arma de Trump? Pentágono aprueba el ensayo de mecanismo con rayos de calor para su posible uso en la frontera

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a probar un arma militar de rayos de calor para evaluar su posible utilización en operaciones en la frontera sur con México.

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La decisión, revelada por CNN este miércoles, 21 de octubre de 2026, forma parte de las medidas de la administración de Donald Trump para reforzar el control migratorio.

Según un memorando firmado en septiembre por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el DHS recibirá temporalmente durante siete meses un Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), diseñado para provocar una intensa sensación de calor en la piel mediante ondas electromagnéticas.

El documento autoriza al organismo a hacer pruebas y desarrollar tácticas para su eventual aplicación en operaciones fronterizas. Sin embargo, todavía no se han especificado los lugares donde se efectuarán los ensayos ni las condiciones concretas para una posible utilización contra migrantes.

De acuerdo con la información publicada por CNN, el ADS emite un haz invisible de energía electromagnética que puede alcanzar distancias cercanas a un kilómetro.

DHS realizará pruebas de una nueva arma que muy posiblemente esté destinada a su uso en la frontera entre EE. UU. y México. Foto: Anadolu via Getty Images

Al entrar en contacto con la piel, produce una sensación de ardor que los responsables militares estadounidenses han comparado con el calor intenso que se siente al abrir un horno.

Los efectos descritos por funcionarios militares incluyen un hormigueo que puede durar entre 10 y 15 minutos, y una reacción instintiva de alejarse de la fuente de calor.

Aunque el sistema está clasificado como un arma no letal, su eventual empleo plantea interrogantes sobre los riesgos para las personas expuestas.

El memorando establece que el DHS será responsable del uso del dispositivo y del desarrollo de los procedimientos operativos. El Pentágono, por su parte, prestará el equipo durante el periodo establecido.

Al finalizar los siete meses, Seguridad Nacional podrá solicitar una extensión si considera necesario mantener el ADS para operaciones fronterizas.

La posibilidad de utilizar esta tecnología en la frontera no es nueva. Según CNN, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habían evaluado anteriormente su uso para dispersar multitudes en zonas con elevados índices de cruces irregulares.

En 2018, durante el primer mandato de Trump, las autoridades también estudiaron emplear el dispositivo contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta.

Entre las preocupaciones figuran los posibles daños físicos, las implicaciones legales y los límites del uso de la fuerza.

El Pentágono firmó las pruebas de un arma de rayos de calor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las situaciones que más inquietud generan es que el dispositivo provoque que una persona huya hacia un río u otra zona peligrosa durante un intento de cruce fronterizo.

Un antiguo funcionario de la CBP advirtió a CNN sobre el riesgo de que las personas terminen ahogándose al intentar escapar del efecto térmico.

La autorización coincide con otras medidas de Washington para reforzar la seguridad en la frontera. El 16 de octubre, los departamentos de Transporte, Defensa y Seguridad Nacional anunciaron restricciones temporales a los vuelos no autorizados de drones en una franja próxima al límite con México, según informó el Departamento de Transporte.

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Por ahora, la autorización del ADS no significa que el arma ya esté desplegada contra migrantes. Su eventual utilización dependerá de las pruebas y de las decisiones operativas posteriores, en medio del debate sobre las herramientas que Estados Unidos puede emplear para contener los cruces irregulares.