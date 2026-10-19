Elon Musk se une a Trump en una iniciativa millonaria. Esto se sabe de la donación a las ‘Cuentas Trump’

Elon Musk anunció que planea entregar acciones de SpaceX a millones de niños estadounidenses, una propuesta que fue celebrada por el presidente Donald Trump, quien destacó el papel de la inversión privada en el futuro económico de las nuevas generaciones.

Donald Trump habló sobre cuál propuesta le parece “interesante” para realizar las elecciones de Venezuela

A través de un tuit publicado en su cuenta de X, Trump agradeció al empresario por su generosidad y relacionó la iniciativa con las denominadas Trump Accounts, un programa de inversión infantil promovido por su administración.

En el mensaje, el mandatario presentó la propuesta como un ejemplo de colaboración entre el sector privado y el Gobierno para ampliar las oportunidades económicas de los menores.

La iniciativa de Musk contempla distribuir títulos de la compañía aeroespacial entre niños de Estados Unidos. La magnitud potencial de la propuesta dependerá del número de beneficiarios y del valor de las acciones al momento de concretarse la entrega. Sin embargo, todavía deben conocerse detalles sobre los criterios de elegibilidad, el mecanismo de transferencia y las condiciones para administrar los títulos.

Apostando al futuro de Estados Unidos. Elon Musk hace millonario donativo a las 'Cuentas Trump'. Foto: AP

El anuncio ha despertado interés por la posibilidad de que los menores accedan desde temprana edad a inversiones vinculadas con una de las empresas más reconocidas del sector aeroespacial.

SpaceX, fundada por Musk, desarrolla cohetes reutilizables y servicios de transporte espacial, además de operar la red de internet satelital Starlink.

La distribución efectiva dependerá de las condiciones que establezca la compañía y de los procedimientos que se definan para hacer llegar las acciones a los beneficiarios.

Las ‘Cuentas Trump’ son cuentas de inversión destinadas a menores de edad en Estados Unidos, creadas en el marco de una legislación promovida por la administración Trump. Su objetivo es facilitar la acumulación de patrimonio desde la infancia mediante inversiones a largo plazo.

El programa contempla una contribución inicial de 1.000 dólares para los niños elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. También permite aportes adicionales de familiares y otros participantes autorizados, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades.

El director ejecutivo de Tesla ha decido apoyar la iniciativa de Donad Trump con una millonaria suma, en favor del futuro de EE. UU. Foto: AP

Trump ha presentado estas cuentas como una herramienta para fomentar el ahorro y ampliar las oportunidades financieras de las nuevas generaciones.

La eventual participación de Musk sumaría un aporte empresarial de gran escala a ese propósito, aunque el alcance concreto de su propuesta aún depende de los detalles de implementación.

Por ahora, el mensaje del presidente pone de relieve la relación entre las grandes empresas tecnológicas y los programas económicos de su Gobierno.

Donald Trump cree que Zelenski “no quiere acabar esta guerra y probablemente nunca quiso”

La atención estará puesta en los próximos anuncios para establecer cómo se realizará la entrega de las acciones y qué condiciones tendrán los menores que puedan recibirlas.