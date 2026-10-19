Este lunes 19 de octubre de 2026, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció nuevas restricciones para evitar que la violencia se extienda y proteger a los ciudadanos y establecimientos comerciales afectados.

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Las medidas se anunciaron después de las movilizaciones contra el aumento del costo de vida, que derivaron en algunos de los episodios de violencia urbana más graves de los últimos años.

Las autoridades buscan recuperar el control de las calles mientras crecen las críticas por la respuesta policial y la capacidad del Ejecutivo para anticiparse a los disturbios.

Uno de los principales focos de atención es París, donde la Policía ordenó prohibir las concentraciones en determinadas zonas desde las ocho de la noche y estableció un toque de queda nocturno en los sectores de la plaza de la República y Les Halles. La restricción comenzó a las once de la noche y se extendió hasta las seis de la mañana del martes 20 de octubre.

Unas personas pasan junto a bicicletas tiradas en la calle tras una manifestación contra el aumento del costo de la vida Foto: AP Photo/Thibault Camus

Las restricciones también alcanzaron otras localidades. En Lille, Douai, Wattignies y Denain se establecieron limitaciones nocturnas para menores de edad durante dos días.

En Niza se adoptó una medida similar en el centro de la ciudad, mientras que Marsella prohibió las concentraciones y manifestaciones.

El Ejecutivo descartó, por ahora, imponer un toque de queda generalizado en París, aunque no ha cerrado la puerta a declarar el estado de emergencia si la situación lo exige.

El balance de los disturbios refleja la magnitud de la crisis. Según cifras del Ministerio del Interior citadas por Reuters, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos.

Además, una persona murió el sábado tras sufrir un paro cardíaco durante las protestas. La Federación de Comercio y Distribución informó que cerca de 3.000 establecimientos comerciales resultaron afectados por los saqueos y los daños materiales.

La respuesta del Gobierno también incluye medidas judiciales y económicas. Durante una reunión de la célula interministerial de crisis, Lecornu anunció que se intensificarán las investigaciones mediante el análisis de grabaciones y publicaciones en redes sociales. En París, cerca de 200 investigadores fueron destinados a examinar imágenes relacionadas con los hechos.

El primer ministro también anunció mecanismos de apoyo para los comerciantes afectados, entre ellos la activación del desempleo parcial al 100 % desde el martes y la creación de un fondo específico de ayuda.

Nueva ola de protestas y toques de queda: Francia en estado de tensión Foto: Redes sociales

La crisis abrió, además, un frente político para el presidente Emmanuel Macron. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su dimisión tras las críticas por la respuesta de las fuerzas de seguridad, pero Macron la rechazó y le pidió mejorar la actuación policial y esclarecer las fallas de previsión.

Lecornu atribuyó parte de la violencia a grupos de extrema izquierda, señalamiento que fue cuestionado por el dirigente opositor Jean-Luc Mélenchon, quien exigió pruebas.

La tensión podría prolongarse durante los próximos días. Organizadores de las movilizaciones convocaron nuevas protestas para el sábado 24 de octubre, mientras sectores sindicales anunciaron otra jornada de huelgas y manifestaciones para el 5 de noviembre.

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El Gobierno enfrenta así el desafío de restablecer el orden público sin agravar el descontento social, en un contexto de dificultades económicas y a seis meses de las próximas elecciones presidenciales francesas.