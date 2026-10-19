Cierre total en importante carretera de Colombia por carrera de ciclismo: estos son los horarios y desvíos

Con el desarrollo de la carrera de ciclismo Clásico RCN, que se desarrolla en Colombia, una de las carreteras más importantes del país cerrará este martes, 20 de octubre de 2026.

La seccional de tránsito y transporte de Quindío detalló que la restricción vial está programada desde el Alto de la Línea, Calarcá y el corregimiento de Barcelona, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde.

Vía La Línea en Colombia. Foto: INVIAS - API

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El cierre está programado por la cuarta etapa de la carrera ciclística que se está desarrollando en Colombia. Con el propósito de garantizar su desarrollo, el bienestar de los ciclistas y la ciudadanía, programaron esta restricción vial.

Esta vía conecta directamente a Ibagué con Cajamarca en el Tolima, Calarcá, La Bella, La Ye, el corregimiento de Barcelona, Río Verde, Barragán en Quindío y Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca, generando un cambio en el tránsito de estas ciudades colombianas, por lo que desde Quindío recomendaron algunas vías alternas.

Vías alternas tras el cierre de La Línea

El capitán Mauricio Téllez, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Quindío (E), detalló los siguientes corredores como los conectores viales alternativos para los que deseen llegar a su destino.

Para el tránsito interregional entre Bogotá, el centro del país y la cuenca del Pacífico o el Eje Cafetero: Vía Bogotá, Honda, Mariquita, Fresno, Alto de Letras, Manizales, Pereira, Cartago, Zarzal y Cali.

Vía Bogotá, Honda, Mariquita, Fresno, Alto de Letras, Manizales, Pereira, Cartago, Zarzal y Cali. Para el tránsito hacia el Valle del Cauca desde Quindío: La Tebaida, Puente El Alambrado, La Paila.

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“Los cierres viales temporales buscan garantizar la seguridad de la caravana de ciclistas, equipos de apoyo y demás usuarios de la vía”, dijo el capitán Mauricio Téllez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío (E).

Además, el agente solicitó: “Invitamos a la ciudadanía a salir más temprano o esperar hasta después de mediodía para desplazarse, especialmente a quienes se dirigen hacia municipios de la cordillera como Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova”.

Las autoridades recalcaron que el paso de carga pesada y transporte intermunicipal por La Tebaida hacia el Valle del Cauca (vía el puente El Alambrado y La Paila) permanecerá habilitado con normalidad en ambos sentidos.