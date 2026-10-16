La audiencia programada para este viernes, 16 de octubre, en la que comparecería Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado por el gobierno de Abelardo De La Espriella, ha quedado aplazada.

Abelardo De La Espriella mostró a alias Araña esposado de pies y manos antes de ser extraditado a EE. UU.: “Bandido miserable”

En un documento de registros judiciales electrónicos (PACER) al que tuvo acceso Caracol Radio, se conoció que la audiencia se pospuso hasta diciembre, debido a que las autoridades de dicha nación requieren un plazo adicional para reunir y examinar todas las evidencias vinculadas con presuntas actividades de narcotráfico.

“A propuesta conjunta de los Estados Unidos de América y Geovany Andrés Rojas, y por los motivos expuestos por las partes en su Mocíon Conjunta para Aplazar la Fijación del Juicio y la Audiencia de Mociones”, empieza diciendo el documento judicial.

Abelardo De La Espriella entrega a alias ‘Araña’ a las autoridades de Estados Unidos Foto: Redes sociales

“Se ordena por la presente que la Fijación del Juicio y la Audiencia de Mociones fijada para el 16 de octubre de 2026 se aplaza para el 7 de diciembre de 2026, a las 10:00 a.m.”, se lee en el texto.

A finales del mes de septiembre, alias Araña, capo del narcotráfico y jefe de los Comandos de Frontera, fue entregado a la DEA en traje caqui de prisión, esposado de pies y manos y con la cabeza rapada, según lo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Araña, señalado como un presunto narcoterrorista de alto nivel y un prolífico traficante de cocaína, fue entregado a las autoridades estadounidenses en Catam, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue extraditado este viernes 25 de septiembre a Estados Unidos. Foto: Suministradas

El extraditado arribó a la ciudad de San Diego, California, custodiado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó el proceso de extradición que se adelantó este viernes, 25 de septiembre, y aseguró que es producto del trabajo coordinado entre Estados Unidos y Colombia.

“La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia pueden lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, dijo Cole.

𝐀𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞𝐝 𝐍𝐚𝐫𝐜𝐨-𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 “𝐀𝐫𝐚ñ𝐚” 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐦𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐚𝐬𝐤 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 “Today’s extradition demonstrates what the United States and Colombia can accomplish when we work together to dismantle the criminal networks that traffic deadly drugs, corrupt institutions, and threaten our communities,” said #DEA Administrator Terry Cole #DEAPartners Read more: https://t.co/Fh1Uy94cSg @DEASANDIEGODiv #DEABogota @HSTaskForce @ABDELAESPRIELLA @PoliciaColombia @USEmbassyBogota @USMarshalsHQ @TheJusticeDept @WhiteHouse — DEA HQ (@DEAHQ) September 26, 2026

“Su extradición demuestra que las fronteras, la influencia criminal y los intentos de ocultar actividades ilegales no impedirán que la DEA y nuestros socios lleven ante la justicia a los principales traficantes transnacionales”, agregó el alto cargo de la DEA.