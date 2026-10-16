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Aplazan la audiencia judicial de alias Araña en Estados Unidos. Esta sería la razón

Geovany Andrés Rojas, el capo extraditado por Abelardo De La Espriella, se declaró no culpable en el país norteamericano.

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Redacción Mundo
16 de octubre de 2026 a las 12:11 p. m.
La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue el mensaje más contundente para los criminales. Ya no pueden seguir burlándose de la justicia bajo el amparo de la paz total.
La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue el mensaje más contundente para los criminales. Ya no pueden seguir burlándose de la justicia bajo el amparo de la paz total. Foto: Suministrado a SEMANA API

La audiencia programada para este viernes, 16 de octubre, en la que comparecería Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado por el gobierno de Abelardo De La Espriella, ha quedado aplazada.

Extradición de alias Araña: El cabecilla principal de los Comandos de Frontera fue extraditado por Abelardo De La Espriella a Estados Unidos el 25 de septiembre. La administración de Petro esquivó su obligación y lo mantuvo en Colombia por las negociaciones de la paz total.
Abelardo De La Espriella mostró a alias Araña esposado de pies y manos antes de ser extraditado a EE. UU.: “Bandido miserable”

En un documento de registros judiciales electrónicos (PACER) al que tuvo acceso Caracol Radio, se conoció que la audiencia se pospuso hasta diciembre, debido a que las autoridades de dicha nación requieren un plazo adicional para reunir y examinar todas las evidencias vinculadas con presuntas actividades de narcotráfico.

“A propuesta conjunta de los Estados Unidos de América y Geovany Andrés Rojas, y por los motivos expuestos por las partes en su Mocíon Conjunta para Aplazar la Fijación del Juicio y la Audiencia de Mociones”, empieza diciendo el documento judicial.

Abelardo De La Espriella entrega a alias ‘Araña’ a las autoridades de Estados Unidos
Abelardo De La Espriella entrega a alias ‘Araña’ a las autoridades de Estados Unidos Foto: Redes sociales

“Se ordena por la presente que la Fijación del Juicio y la Audiencia de Mociones fijada para el 16 de octubre de 2026 se aplaza para el 7 de diciembre de 2026, a las 10:00 a.m.”, se lee en el texto.

A finales del mes de septiembre, alias Araña, capo del narcotráfico y jefe de los Comandos de Frontera, fue entregado a la DEA en traje caqui de prisión, esposado de pies y manos y con la cabeza rapada, según lo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Araña, señalado como un presunto narcoterrorista de alto nivel y un prolífico traficante de cocaína, fue entregado a las autoridades estadounidenses en Catam, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue extraditado este viernes 25 de septiembre a Estados Unidos.
Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue extraditado este viernes 25 de septiembre a Estados Unidos. Foto: Suministradas

El extraditado arribó a la ciudad de San Diego, California, custodiado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó el proceso de extradición que se adelantó este viernes, 25 de septiembre, y aseguró que es producto del trabajo coordinado entre Estados Unidos y Colombia.

La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia pueden lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, dijo Cole.

“Su extradición demuestra que las fronteras, la influencia criminal y los intentos de ocultar actividades ilegales no impedirán que la DEA y nuestros socios lleven ante la justicia a los principales traficantes transnacionales”, agregó el alto cargo de la DEA.