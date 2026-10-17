¿Un colombiano podría ganar el Powerball este sábado? El premio mayor llegó a US$ 600 millones

El acumulado del Powerball de Estados Unidos alcanzó los US$ 600 millones, luego de que el sorteo anterior terminara sin un ganador del premio mayor. La cifra vuelve a despertar el interés de quienes sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana y se vuelve de interés una pregunta, si es posible que un colombiana pueda llevarse esta millonaria suma.

Conoce el resultado ganador del Powerball: sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026

El sorteo de este sábado 17 de octubre representa una nueva oportunidad para quienes participan en esta lotería estadounidense. Según la información difundida por LottoGiant, el premio equivale a más de dos billones de pesos colombianos, una cantidad que podría transformar por completo el futuro financiero de una persona.

La plataforma promociona la compra de boletos por internet como una alternativa para participar desde Colombia. El proceso consiste en ingresar a su página, seleccionar cinco números principales y uno adicional, crear una cuenta y confirmar el pedido.

Después de la compra, el equipo de LottoGiant en Estados Unidos adquiere el boleto oficial a nombre del usuario y carga una copia escaneada en su cuenta. Así, el participante puede consultar el documento sin necesidad de ir hasta ese país adquirirlo.

Miles de personas estuvieron atentas al sorteo del 1 de abril de Powerball, que reveló sus números ganadores. Foto: Getty Images

¿Cómo cobrar los premios de Powerball?

De acuerdo con la empresa, los premios inferiores a US$ 600 se depositan directamente en la cuenta bancaria del ganador. Para quienes obtengan el premio mayor, LottoGiant asegura que cubre los gastos del viaje para reclamarlo personalmente y que no cobra comisiones sobre el dinero ganado.

De la compañía se conoce que tiene presencia en más de 20 países, ofrecen atención al cliente en español durante las 24 horas de trayectoria.

Según sus cifras, ha pagado más de US$ 130 millones mediante más de 10 millones de boletos ganadores en todo el mundo.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. Foto: Getty Images

Sin embargo, antes de participar, conviene revisar las condiciones del servicio, los posibles costos asociados y las reglas oficiales del sorteo.

Aunque la plataforma sostiene que los extranjeros pueden acceder a premios de loterías estadounidenses, los requisitos de cobro y las obligaciones tributarias pueden variar según el caso.

Resultado ganador del PowerBall: sorteo del miércoles 1 de abril de 2026

La expectativa crece cada vez que el acumulado aumenta y no aparece un ganador. Para muchos, la posibilidad de convertirse en millonarios resulta tentadora, especialmente cuando el premio alcanza cifras extraordinarias.

Vale la pena recordar que los sorteos son juegos de azar y que acertar la combinación ganadora es muy improbable. Por ahora, los US$ 600 millones siguen siendo el gran atractivo de Powerball. Este sábado se conocerá si alguien logra quedarse con el premio o si el acumulado vuelva a crecer.