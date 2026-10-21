Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hizo anuncio que emocionó a los fans del artista

Tras la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, ha despertado una profunda admiración por parte de sus seguidores, debido a la fortaleza con la que ha afrontado esta difícil etapa de su vida.

La mujer, quien compartió con el artista importantes momentos de su carrera y es la madre de sus hijos, ha tenido que enfrentar el dolor de su ausencia mientras continúa trabajando en los proyectos que eran parte de los sueños del artista.

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Este trabajo lo ha realizado de la mano de la familia de Yeison Jiménez, quienes han demostrado que la unión ha sido clave para mantener vivo su legado y seguir sorprendiendo a los fans del artista con anuncios que nunca imaginaron.

El anuncio de Sonia Restrepo que emocionó a los fans de Yeison Jiménez

Recientemente, por ejemplo, la mujer reapareció con un anuncio que emocionó a los fans del intérprete de ‘Ni tengo, ni necesito’, ya que representa el crecimiento de los emprendimientos que dejó en vida y que, aún, luego de su trágico deceso, se mantienen vigentes y con varias novedades.

Este es el caso de su colección de gorras y ruanas, un proyecto que que inicialmente estuvo dirigida al público adulto y que ahora da un nuevo paso. Según anunció Sonia Restrepo, el proyecto ampliará su oferta con prendas diseñadas especialmente para los más pequeños, con el propósito de llegar también a los niños que admiran y recuerdan con cariño a Yeison Jiménez.

“AVENTURERYTOS: una colección creada con amor para los más pequeños”, se lee en la publicación donde aparece Sonia compartiendo esta emotiva noticia con los seguidores del cantante.

En el video, Restrepo refleja la emoción que le produce este nuevo paso en su proyecto, mientras presenta los diseños disponibles de la colección de gorras y ruanas dirigida a los más pequeños.

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Además, en una publicación anterior, estas prendas fueron presentadas por Thaliana, la hija menor del artista, y su hijo Santiago, junto a otros menores, quienes también transmitieron ese entusiasmo por el crecimiento del emprendimiento del artista, fallecido el 10 de enero de 2026 tras sufrir un accidente aéreo.

Este tipo de reapariciones de Sonia Restrepo son aplaudidas por los fans de Yeison, pues a pesar de la dolorosa pérdida que ha tenido que enfrentar, la mujer se ha ganado el cariño y admiración de miles de personas por su manera de sobrellevar el duelo y trabajar en mantener vivo el legado del cantante.