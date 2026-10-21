Piter Albeiro reaccionó a careo que le hicieron a Iván Cepeda por cuenta del pacto de Valledupar

El senador Jota Pe Hernández arremetió contra su colega Iván Cepeda, luego de que este fuera mencionado en las discusiones sobre el denominado Pacto de Valledupar y cuestionara una supuesta cercanía entre el presidente Abelardo De La Espriella y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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El 19 de octubre de 2026, SEMANA reveló detalles de la reunión en Valledupar, a la que asistieron 11 antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la información publicada, el encuentro estaría relacionado con un supuesto plan para afectar la imagen de De La Espriella, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Angie Rodríguez también se refirió a la reunión y relató las instrucciones que, según dijo, recibió del entonces presidente Gustavo Petro.

En medio de la controversia, Hernández lanzó fuertes críticas contra Cepeda y cuestionó sus señalamientos sobre los vínculos entre De La Espriella y Mancuso. El congresista recordó las acusaciones relacionadas con el caso judicial de Uribe y sostuvo que el senador debía explicar las relaciones que, según él, existieron entre Mancuso y sectores cercanos al petrismo.

Sus declaraciones elevaron el tono del enfrentamiento político alrededor de las revelaciones sobre el Pacto de Valledupar.

“Señor Cepeda, se está volteando la torta y puedo ver en su cara el miedo que lo aborda, porque Angie Rodríguez y el mismo Mancuso están mostrando cómo operaba la porquería de gobierno que usted siempre defendió. Iván Cepeda, míreme, si no le da miedo. Iván Cepeda, míreme, si no le da miedo. Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero”, afirmó.

Ante esta situación que fue grabada y difundida en plataformas digitales, Piter Albeiro aprovechó para reaccionar, aplaudiendo la gestión de Jota P. El empresario fue claro en que había disfrutado de este instante, precisamente cuando encararon al excandidato presidencial.

“Qué señor senador es JOTA PE HERNÁNDEZ... le dijo a Cepeda ‘bienvenido a la patria milagro’ jajajaajajaja”, comentó en su cuenta oficial de X.