Diana Ángel compartió foto de las marchas petristas y Piter Albeiro no se contuvo para responderle: “Ella lo sabe”

Diana Ángel, famosa actriz, fue foco de reacciones en redes sociales debido a una serie de contenidos que publicó antes, durante y después de las marchas del pasado 14 de octubre. La reconocida artista habló desde su apoyo a la izquierda, mostrando la participación de votantes por Petro.

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Según se detalló, la intérprete apuntó que había registros en fotos y videos de que habían participado miles de personas en estas movilizaciones, contrario a lo que se decía de que eran minorías.

Diana Ángel sostuvo que la capital agrupó a 62.000 personas en las calles, apoyando la oposición hacia el Gobierno De La Espriella. Sus contenidos no se quedaron quietos, detonando reacciones en políticos y simpatizantes de la derecha.

“¡Solo en Bogotá, se ve la ‘minoría’!”, escribió en su post, junto a un video y una foto.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le respondió a la artista, indicando que la imagen que publicó era falsa y pertenecía a marchas del 7 de agosto contra Gustavo Petro. Como pulla, el político le agregó que hacer esto solo demostraba que no tuvo éxito el llamado del líder del Pacto Histórico.

“Diana, la foto no es de la marcha de ayer y, de hecho, corresponde a una movilización contra Petro del 7 de agosto del año pasado. Al utilizar este tipo de engaños, tácitamente están reconociendo que la marcha fracasó”, escribió.

Ante estas palabras, Piter Albeiro no se contuvo y se fue contra Diana Ángel, señalando que era obvio que ella conocía el impacto de subir estos contenidos, teniendo en cuenta que muchas personas creían todo lo que se veía en redes.

“Obvio que ella lo sabe, senador, pero también sabe que hay gente que todo se lo cree y por eso lo hacen”, escribió.