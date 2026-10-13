Las declaraciones del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, sobre la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales y motivaron pronunciamientos de rechazo por parte de distintos sectores.

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La controversia comenzó en la madrugada del domingo, 11 de octubre, cuando el ilustrador publicó una fotografía de Pineda acompañada de un comentario en el que le reclamaba por las ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto en Pereira. “Bueno, ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, pati raquítica”, escribió cerca de las 2:00 a. m.

El mensaje generó múltiples reacciones entre usuarios y figuras públicas; algunos cuestionaron el tono empleado por el caricaturista y manifestaron su respaldo a la primera dama frente a los señalamientos.

María Margarita Giraldo, famosa actriz, decidió referirse a lo ocurrido con el artista y su ataque a Pineda.

La reconocida intérprete no se contuvo y estalló contra Matador, mencionándole que le dedicaba un post sabiendo que él la seguía en redes sociales. La celebridad fue puntual en que esperaba que la leyera, expresando su incomodidad.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Giraldo afirmó que no todo era válido en los debates políticos, por lo que le pedía que se analizara.

“Matador, sé que me sigues. Y ojalá veas este mensaje: no todo vale. En tu profunda amargura, sería bueno que te analizaras. Tal vez tengas un deseo homosexual no cumplido. Piénsalo”, escribió en su cuenta de X.

Por el momento, Matador no ha respondido a este mensaje de la actriz, quien ha plasmado su inconformidad con ciertas situaciones en el ámbito político en el país.