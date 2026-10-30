“Sigue con el hostigamiento a la primera dama”: abogado que denunció a Matador pide que se agilice la investigación

La presencia del caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, en el Congreso generó una oleada de críticas y cuestionamientos.

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Esto se debió a que el caricaturista continuó con sus mensajes ofensivos y burlescos hacia la imagen e integridad de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Por esto, en las últimas horas se le pidió a la Fiscalía General que impulse la investigación contra Matador por las publicaciones que ha hecho contra Pineda en diferentes plataformas y escenarios.

El abogado Felipe Caballero, quien interpuso una denuncia contra Matador, por la cual ya hay una “noticia criminal” y una investigación, señaló que el caricaturista continúa con su hostigamiento.

“No se trata de una simple mención deshonrosa a Ana Lucía Pineda. No se puede reducir a eso. Matador, con sus mensajes, promueve por razones de sexo e ideología política que se cometan actos de hostigamiento contra la primera dama”, precisó el jurista.

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“Incita a otros a que lo hagan. Eso no es una simple injuria, sino un acto de discriminación que afecta el bien jurídico de la integridad personal”, añadió.

En su asistencia al Congreso, el caricaturista llevó y mostró más de una vez una pancarta en la que se intentaba ridiculizar a la primera dama.

Ana Lucía Pineda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo sucedido en el Congreso indica que el señor Matador es muy consciente de lo que hace. Que continúan los actos de hostigamiento, que con sus supuestas caricaturas lo que está buscando es promover el hostigamiento”, aseveró.

El caricaturista, señaló el abogado, ha atacado a otras mujeres del Gobierno De La Espriella, lo cual demuestra que se está ante un caso más complejo.

“Sigue con los actos de hostigamiento”. El abogado Felipe Caballero, quien denunció al caricaturista Matador, pidió que se agilice la investigación por las publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/akRTT1Ts6q — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026

“Nunca debió estar allí (en el Congreso)”, precisó Caballero al citar las burlas hechas por el caricaturista.

“El señor Matador, montado en la mesa principal del Capitolio, mediante ademanes, burlas y la exhibición de una pancarta con una supuesta caricatura, continúa con el hostigamiento”, indicó.

Por todo esto, le hizo una petición especial a la Fiscalía General: “Ojalá la Fiscalía General se apodere realmente y pueda demostrar que se materializó el hostigamiento y judicialice a ese señor que claramente no tiene ninguna intención de adherirse al Estado social de derecho”.