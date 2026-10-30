Ministro de Vivienda dejó contundente mensaje a los que usan subsidios como negocio; los tiene en la mira

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda del Gobierno de Abelardo De La Espriella, fue uno de los invitados al Congreso Nacional de la Hotelería de Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia), que se realiza en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde en años pasados.

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Apenas De La Espriella ganó la elección presidencial, Beltrán fue anunciado como nuevo ministro de Vivienda, una cartera que enfrenta serias dificultades debido a la falta de subsidios para adquirir vivienda propia. A esto se suma el terremoto que afectó el suroccidente del país el pasado 10 de agosto.

La vivienda toma fuerza en el nuevo Gobierno de Colombia. Así lo dejó entrever Jaime Andrés Beltrán durante su intervención en el Congreso de Cotelco, en la capital de Santander, donde se refirió principalmente a la preocupación del gremio hotelero y turístico por las viviendas turísticas o rentas cortas.

Sobre este tema, el ministro dejó entrever que tiene en la mira a las personas que han adquirido subsidios para vivienda VIS y que terminan destinando esos inmuebles a lo que se conoce en el sector turístico como rentas cortas, una práctica que ha afectado seriamente la ocupación y el alojamiento en todo el territorio nacional.

“Este subsidio no se va a implementar para que esas casas las usen en rentas cortas. Esas casas se deben utilizar para lo que es diseñado un subsidio y es para reducir la brecha y el faltante que hay de vivienda propia en Colombia”, dijo Jaime Andrés Beltrán en el Congreso de Cotelco.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda Foto: Camacol / Cortesía

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, explica que el nuevo subsidio de la Patria Milagro busca reducir la brecha y el faltante que hay en la vivienda propia. Advirtió a los que usan este mecanismo para rentas cortas: “Estaban buscando un negocio”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/mntgUkxGqD — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

“Una persona que utiliza una casa adquirida por subsidio no buscaba casa, estaba buscando un negocio”, agregó el ministro de Vivienda desde Bucaramanga.

Mi Casa Milagro prioriza los subsidios de vivienda

Con la llegada de un nuevo Gobierno, se espera una recuperación del sector mediante la reactivación de un subsidio gubernamental similar a Mi Casa Ya, que permita garantizar a las familias el acceso a una vivienda propia. Este plan tuvo modificaciones importantes tras el desastre natural del pasado 10 de agosto.

Ahora, los recursos que estaban destinados a poner en marcha el nuevo programa de vivienda serán priorizados para atender a las familias que perdieron sus hogares o sufrieron daños en ellos como consecuencia de la emergencia.

El Gobierno busca que la Casa Milagro no se limite a la compra de vivienda nueva, sino que también incluya mejoramientos, legalización de barrios y mecanismos para reducir el costo de los créditos.