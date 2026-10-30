Confevip presenta modelo de cárcel en alianza público-privada; propone al Gobierno trabajar en nueva infraestructura penitenciaria

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), gremio de la seguridad privada, presentó un modelo de cárcel para desarrollar mediante una alianza público-privada (APP) y propuso al Gobierno nacional evaluar la participación del sector en la construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura penitenciaria en Colombia.

La iniciativa fue expuesta por Hugo Acero Velásquez durante el IX Congreso Internacional de Seguridad de Confevip, encuentro que reúne durante dos días a empresarios y expertos para analizar los principales retos del país en materia de seguridad y justicia.

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La propuesta se plantea en un contexto en el que el Gobierno nacional ha anunciado su intención de construir diez nuevos establecimientos carcelarios. Ante este objetivo, el gremio busca abrir un espacio de trabajo con las autoridades para estudiar cómo las capacidades empresariales, tecnológicas y administrativas de la seguridad privada pueden contribuir a esos proyectos.

“El país requiere infraestructura y por eso la alternativa de desarrollarla a través de financiamiento público-privado es posible”, afirmó Acero durante su intervención.

Confevip presenta modelo de cárcel bajo alianza público-privada y llama al Gobierno a trabajar conjuntamente en nueva infraestructura penitenciaria. Foto: Suministrada / Confevip - API

Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y subsecretario de Seguridad de la capital, explicó que el sistema penitenciario requiere combinar infraestructura, administración profesional, controles y programas de resocialización.

En ese sentido, señaló que los nuevos establecimientos deben responder a las necesidades de seguridad y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad. “Hay que sancionar a los delincuentes, sí, pero no hay que almacenarlos”, expresó.

Tecnología y control penitenciario

Uno de los componentes del modelo es la incorporación de herramientas tecnológicas para supervisar el funcionamiento de los establecimientos y reducir la dependencia de procedimientos manuales en puntos críticos de seguridad.

Acero mencionó sistemas de control electrónico de puertas y esclusas, videovigilancia y supervisión remota. Como referencia, expuso la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá, donde la operación electrónica permite separar las funciones de vigilancia de la autorización y ejecución de determinadas aperturas.

“La guardia no maneja puertas, la guardia no maneja esclusas, la guardia no maneja cámaras”, explicó al describir ese esquema.

Confevip presenta modelo de cárcel bajo alianza público-privada y llama al Gobierno a trabajar conjuntamente en nueva infraestructura penitenciaria. Foto: Suministrada / Confevip - API

También destacó la posibilidad de registrar aperturas fuera de los horarios autorizados y generar alertas para su revisión. A esto se suma la eventual incorporación de sistemas de inhibición de señales que, según explicó, permitirían concentrar su acción en el establecimiento y evitar afectaciones a las comunidades vecinas.

El modelo plantea integrar estas herramientas con protocolos de administración, vigilancia y disciplina interna, bajo el control del Estado y con respeto por los derechos humanos.

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Personal especializado y resocialización

La propuesta contempla equipos especializados en administración, custodia y vigilancia, atención psicosocial y programas de resocialización. Para Acero, la formación del personal es un componente necesario para el funcionamiento de los establecimientos.

“Hay que profesionalizar la administración, la guardia, el personal de resocialización”, sostuvo.

Durante su intervención, advirtió sobre las dificultades para desarrollar procesos de reintegración social en espacios que no cuentan con condiciones adecuadas de alojamiento y atención. Por ello, señaló que la infraestructura debe permitir ejercer la sanción y el control, además de garantizar condiciones para preservar la salud física y mental de la población recluida.

Confevip presenta modelo de cárcel bajo alianza público-privada y llama al Gobierno a trabajar conjuntamente en nueva infraestructura penitenciaria. Foto: Suministrada / Confevip - API

Invitación al sector empresarial

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, se refirió a la presentación como un avance en la participación que puede tener la seguridad privada en la atención de las necesidades penitenciarias del país.

“Esto es un gran avance, un paso gigante”, manifestó al cierre de la conferencia.

El dirigente invitó a las empresas del sector a explorar su vinculación a estas iniciativas como “socios de inversión, socios de administración” y destacó la importancia de contar con la experiencia y asesoría de Acero para continuar estructurando el proyecto.

Confevip manifestó su disposición de poner a disposición del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales las capacidades de sus empresas asociadas y de aliados internacionales en construcción, tecnología, gestión y mantenimiento de establecimientos penitenciarios.

El gremio busca que esta alternativa sea evaluada dentro de los planes de ampliación de la infraestructura carcelaria, mediante un trabajo conjunto que permita definir las condiciones técnicas, institucionales y operativas de los proyectos.