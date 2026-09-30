Así es la primer megacárcel que el gobierno de Abelardo De La Espriella quiere terminar rápido: imponentes imágenes

Una de las grandes prioridades que tiene actualmente el gobierno de Abelardo De La Espriella es la terminación Renacer, la megacárcel ubicada en Sabanas de San Ángel, en Magdalena.

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Desde el Ejecutivo se dio la orden de que el proyecto hay que finalizarlo lo más rápido posible, para que le empiece a servir al país e ir cumpliendo con esto una de las grandes promesas que hizo el hoy jefe de Estado durante campaña.

El objetivo, según se ha conocido, es que se acabe antes de que culmine este año. Actualmente, de acuerdo con la gobernación del Magdalena, el proyecto tiene un avance físico del 86 % y uno financiero del 75 %.

Se espera que esta prisión tenga una capacidad hasta para 1.974 personas, aunque en un inicio se planteó que podría llegar a albergar a más de 3.000 delincuentes.

La obra lleva ya más de seis años, tiempo en el que han ido apareciendo diferentes problemas que han retrasado su terminación. Sin embargo, la actual administración la tienen como una prioridad.

En las últimas horas se llevó a cabo una jornada de seguimiento en la que estuvieron funcionarios del Ejecutivo, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y autoridades del Magdalena.

Uno de los inconvenientes que se tiene es la infraestructura de acceso a la megacárcel. Este establecimiento estará conectado con un corredor que comunica el desvío de la Ruta del Sol con el sector de Estación Villa, por lo que todavía es necesario realizar varias intervenciones en la vía para poder generar esta ruta.

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Entre otras cosas, el sitio contará con una gran infraestructura para su operación, además de las respectivas celdas, y también habrá un sistema de paneles solares.

En las fotos y video que se han conocido se evidencia que será un gran e imponente complejo, que se caracterizará por un color azul. Al interior de las celdas los presos tendrán todo lo necesario para cubrir sus necesidades básicas.

Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, estuvo presente en la visita que se realizó y destacó que cada vez falta menos tiempo para que esto se convierta en realidad y la prisión comience a funcionar.

De hecho, reveló que ya se estableció una fecha de apertura y ya se aseguraron los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura.

“Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad”, dijo en su cuenta de X.