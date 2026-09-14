Política

Presidente Abelardo De La Espriella dio el primer paso para la construcción de megacárceles en el país: citó a reunión clave

Una de las promesas de campaña fue la construcción de ese tipo de centros penitenciarios dentro de un plan de seguridad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
14 de septiembre de 2026 a las 4:08 p. m.
Abelardo De La Espriella reunión construcción megacárceles
Abelardo De La Espriella reunión construcción megacárceles Foto: Pantallazos tomados a publicación en redes de Abelardo De La Espriella

Una de las propuestas que lanzó Abelardo De La Espriella en campaña y que generó gran debate en el país, fue la construcción de megacárceles en el país, iniciativa que ahora al llegar a la Presidencia tras ganar las elecciones está tomando forma.

Presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla.
Nuevo ‘ranking’ de presidentes mejor calificados en América Latina: Abelardo De La Espriella ocupa el tercer lugar

El mandatario lideró este lunes, 14 de septiembre, una reunión en la sede de su Gobierno en Barranquilla, en la que fue citada la ministra de Transporte, Elsa Noguera y también el ministro de Justicia, Iván Cancino.

De acuerdo con un video que compartió en sus redes sociales el presidente De La Esptiella, el encuentro de alto nivel se traduce en uno de los primeros pasos para materializar la promesa que hizo sobre las megacárceles.

“Reunión con mintransporteco, ©minjusticiaco y empresarios de la construcción, para direccionar los proyecto de mega cárceles en el país”, se desprende del mensaje que publicó el jefe de Estado.

El pasado 26 de agosto en la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, el presidente reveló su decisión final sobre el futuro de la construcción de las megacárceles.

Queridos compatriotas, es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen. Desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. ¡Compatriotas! Eso se acabó”, expresó en esa oportunidad De La Espriella.

“Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país. Esas obras se harán con la empresa privada. Esas cárceles se van a construir para que aquellos que tanto daño le han hecho a la República paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”, insistió el mandatario colombiano.

También dijo: “Mientras avanzan esas obras, he ordenado reforzar de inmediato la seguridad de los establecimientos existentes. Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia”.

Enrique Gómez Martínez y Álvaro Uribe Vélez.
Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional; el partido de Uribe refrescó la memoria a Enrique Gómez: “Bravo en redes, oveja en el Congreso”

Finamente, en varios escenarios el presidente Abelardo De La Espriella ha recalcado que impartió instrucciones precisas al Inpec para “recuperar el mando en las cárceles. El director del Inpec me tiene que dar resultados. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”.