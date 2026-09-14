Presidente Abelardo De La Espriella dio el primer paso para la construcción de megacárceles en el país: citó a reunión clave

Una de las propuestas que lanzó Abelardo De La Espriella en campaña y que generó gran debate en el país, fue la construcción de megacárceles en el país, iniciativa que ahora al llegar a la Presidencia tras ganar las elecciones está tomando forma.

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El mandatario lideró este lunes, 14 de septiembre, una reunión en la sede de su Gobierno en Barranquilla, en la que fue citada la ministra de Transporte, Elsa Noguera y también el ministro de Justicia, Iván Cancino.

De acuerdo con un video que compartió en sus redes sociales el presidente De La Esptiella, el encuentro de alto nivel se traduce en uno de los primeros pasos para materializar la promesa que hizo sobre las megacárceles.

Desde su sede de gobierno en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella se reúne con la minTransporte, Elsa Noguera, y el minJusticia, Iván Cancino, para definir los proyectos de construcción de megacárceles en el país. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/uVckOHOo6f — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

“Reunión con mintransporteco, ©minjusticiaco y empresarios de la construcción, para direccionar los proyecto de mega cárceles en el país”, se desprende del mensaje que publicó el jefe de Estado.

El pasado 26 de agosto en la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, el presidente reveló su decisión final sobre el futuro de la construcción de las megacárceles.

“Queridos compatriotas, es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen. Desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. ¡Compatriotas! Eso se acabó”, expresó en esa oportunidad De La Espriella.

“Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país. Esas obras se harán con la empresa privada. Esas cárceles se van a construir para que aquellos que tanto daño le han hecho a la República paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”, insistió el mandatario colombiano.

También dijo: “Mientras avanzan esas obras, he ordenado reforzar de inmediato la seguridad de los establecimientos existentes. Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia”.

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Finamente, en varios escenarios el presidente Abelardo De La Espriella ha recalcado que impartió instrucciones precisas al Inpec para “recuperar el mando en las cárceles. El director del Inpec me tiene que dar resultados. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”.