Nuevo ‘ranking’ de presidentes mejor calificados en América Latina: Abelardo De La Espriella ocupa el tercer lugar

Con la publicación del más reciente ranking de presidentes de Latinoamérica realizado por CB Global Data para septiembre, se conoció la ubicación del presidente Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella está en los primeros lugares del ‘ranking’ de favorabilidad de presidentes: así le fue al nuevo mandatario

En esta oportunidad, el jefe de Estado colombiano quedó en el tercer lugar con una imagen positiva del 53,6 % frente a una negativa del 41,6 %. El mandatario subió un puesto en comparación con el escalafón del mes de agosto, cuando ocupó la cuarta posición.

En la parte superior, por encima de todos, está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene una aprobación del 69 % y una desaprobación del 28,3 %.

En el segundo puesto aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con una imagen positiva del 66,2 % y una negativa del 29,9 %. De La Espriella, como se mencionó, completa el podio en esa tercera posición.

Los mandatarios de México, El Salvador y Colombia encabezan el listado del mes de septiembre. Foto: CB GLOBAL DATA

En el otro extremo del ranking se encuentran los presidentes que tienen la peor imagen pública en sus respectivos países. José Raúl Molino, de Panamá, se encuentra en la posición 17 con un 32,1 % de aprobación y un 63,4 % de desaprobación.

Un escalón más abajo está la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de quien se ha hablado mucho después de que se confirmara la posibilidad de que exista una reunión entre ella y Donald Trump en Nueva York. El 28,8 % la ve de manera positiva, mientras que el 64,3 % de forma negativa.

En el último lugar está Bernardo Arévalo, jefe de Estado de Guatemala, quien tiene una aprobación de 28,2 % y una desaprobación de 67,3 %, la peor de todos los presidentes de América Latina.

El presidente Abelardo De La Espriella tiene una imagen positiva del 54 %, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

En el caso de De La Espriella, el 36,1 % de los encuestados aseguró que tiene una imagen muy buena del mandatario, mientras que el 17,5 % contestó que la imagen es buena.

Por otra parte, el 26 % tiene una percepción mala del jefe de Estado colombiano y el 15,6 % tiene una imagen muy mala.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader, de República Dominicana, con una subida de 2,7 puntos porcentuales.

Estos son los datos del presidente colombiano en el más reciente ‘ranking’ de popularidad. Foto: CB GLOBAL DATA

En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, fue el que más bajó, pues registró una disminución de 8,9 puntos porcentuales respecto a la medición de agosto.