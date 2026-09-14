Un hombre de 60 años admitió haber violado y drogado a su esposa durante dos décadas

Un hombre británico se declaró culpable el lunes en un tribunal del noroeste de Inglaterra de haber drogado y violado a su esposa durante dos décadas, en el caso más reciente de hombres que sedan y abusan de sus parejas.

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El hombre, de unos 60 años, cuyo nombre no puede hacerse público para proteger la identidad de su esposa, ya se había declarado culpable anteriormente de otros delitos sexuales contra ella.

Tenía previsto ser juzgado junto con otros 12 imputados, acusados de conspirar para abusar de la misma mujer, su esposa, mientras ella se encontraba inconsciente.

Vista general del Tribunal de la Corona de Minshull Street en Mánchester Foto: Getty Images

Los otros hombres niegan los cargos, mientras que un décimo tercer acusado en el caso se declaró culpable anteriormente de conspirar para drogar y violar a la víctima.

El lunes, el marido admitió 60 delitos cometidos desde 2004, entre ellos administrar una sustancia con la intención de aturdir o dominar a su esposa.

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Los coacusados, de entre 28 y 73 años y entre los que se encuentran un paramédico y un exentrenador de fútbol, serán juzgados en las próximas semanas en el tribunal penal de Mánchester.

Se trata del caso más reciente de una serie de procesos penales en el Reino Unido relacionados con abusos sexuales facilitados por drogas (DFSA, por sus siglas en inglés).

La mujer fue violada y drogada por su esposo Foto: Getty Images/iStockphoto

La conciencia global sobre este delito ha aumentado tras la condena del sonado caso en Francia de Dominique Pelicot, que drogó y violó a su entonces esposa Gisèle durante casi una década junto con desconocidos.

En un caso aparte la semana pasada, un hombre de Londres se declaró culpable de incitar a otros hombres en un chat grupal en línea a abusar sexualmente de sus parejas inconscientes e intercambiar imágenes del abuso.

Otro hombre será condenado esta semana en el centro de Inglaterra tras haberse declarado culpable en julio de 32 delitos sexuales contra su novia mientras ella supuestamente estaba drogada o dormida.