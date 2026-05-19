El músico estadounidense Jermaine Jackson, reconocido mundialmente por formar parte de la histórica agrupación The Jackson 5 junto a sus hermanos, fue condenado por un tribunal de Los Ángeles tras perder una demanda civil por agresión sexual relacionada con hechos ocurridos en 1988.

La decisión judicial ha generado una fuerte repercusión internacional debido al peso histórico de la familia Jackson dentro de la industria musical y por tratarse de uno de los casos legales más delicados que enfrenta el entorno del llamado clan Jackson.

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Jermaine Jackson, de 71 años, alcanzó la fama en las décadas de 1960 y 1970 como uno de los integrantes originales de The Jackson 5, banda que revolucionó la música pop y soul. Además de cantar, Jermaine se destacó como bajista, compositor y productor musical. También desarrolló una carrera como solista y es ampliamente conocido por ser el hermano mayor del fallecido Michael Jackson.

Es padre de siete hijos; uno de los más conocidos es Jaafar Jackson, quien recientemente interpretó a Michael Jackson en la película biográfica Michael. El cantante estuvo casado con Hazel Gordy, hija del fundador de Motown Records, Berry Gordy, una unión que consolidó aún más la cercanía entre la familia Jackson y una de las compañías discográficas más importantes de Estados Unidos.

La demanda en contra de Jackson fue presentada en diciembre de 2023 por Rita Butler Barrett, una mujer que aseguró haber sido víctima de violación y agresión sexual por parte del artista en la primavera de 1988.

Según los documentos legales, Jackson deberá pagar más de 6.5 millones de dólares por daños y perjuicios, costos judiciales y gastos médicos. En la demanda, Barrett también habría mencionado a Gordy, fundador de Motown, quien presuntamente habría ayudado a Jackson a ocultar los hechos.

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La mujer presentó la demanda en diciembre de 2023 bajo el amparo de la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento del estado de California.

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Jaafar Jackson confesó que sintió la presencia de Michael Jackson en el rodaje de la película. Foto: WireImage

La noticia llega a pocos días del estreno del biopic de Michael Jackson, protagonizada por el hijo de Jermaine, la cual logró 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que en los mercados internacionales ha logrado más de 120 millones adicionales.

Estas cifras sitúan a Michael por encima de otros hitos del cine biográfico. Jermaine Jackson no se ha pronunciado públicamente tras conocerse la condena en su contra.