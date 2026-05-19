La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que esta semana se realizarán nuevos cierres en Bogotá. En esta ocasión, se suspenderá el paso por dos carriles, uno de la calzada lenta y otro de calzada rápida de la Av. Boyacá entre Av. Calle 22 y Calle 21, sentido Norte-Sur.

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Los cierres fueron motivados por actividades de mantenimiento de tuberías que utilizarán la metodología Pipe Jacking. El objetivo del contrato es la “Terminación de las obras faltantes para la renovación del sistema troncal de alcantarillado de la subcuenca Boyacá interceptor centro, izquierdo y derecho”, según explicó la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Las autoridades señalaron que las actividades iniciarán a las 10:00 p. m. del próximo jueves 21 de mayo de 2026 y tendrán un horario de cierre de 24 horas. Se espera que la obra de mantenimiento tenga una duración de dos meses.

Así será el tránsito por la zona

Para permitir la ejecución de las actividades, garantizar la seguridad de los peatones y no impedir la movilidad, la Secretaría creó un Plan de Manejo de Tránsito especializado para cada actor vial.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público:

Los usuarios que transitan en sentido norte-sur por la Av. Boyacá, circularán por los tres carriles que quedaron habilitados. Las rutas alternas son la Av. El Dorado al occidente - Av. Ciudad de Cali al sur y la Av. La Esperanza al occidente - Av. Ciudad de Cali al sur.

Prográmese: nuevos cierres en la Av. Boyacá desde este jueves 21 de mayo Foto: SDM

Los peatones y ciclistas no sufrirán cambios en la infraestructura creada para ellos. Sin embargo, habrá modificaciones en los paraderos de transporte público. Los del SITP identificados con las cenefas 196B06, 196A06, 196C06, serán trasladados a 300 m al norte de su localización original.

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Las recomendaciones de las autoridades son transitar por las zonas habilitadas y hacer cruces por intersecciones destinadas para tal fin. Además, les pidió a los usuarios del sector que tengan en cuenta las señales viales para que realicen sus recorridos sin contratiempos.

Por último, la SDM le solicitó a los habitantes del sector que atiendan las instrucciones de los auxiliares de tránsito y realicen sus ascensos en paraderos establecidos de buses.