Abelardo De La Espriella confirmó la captura de alias Come Pan, cabecilla de Los Primos: “Mi instrucción es una sola”

Este lunes 14 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de un nuevo operativo que se llevó a cabo por parte de la Fuerza Pública en contra de una estructura armada al margen de la ley.

De acuerdo con lo que expresó el mandatario colombiano por medio de sus redes sociales, se capturó a siete personas, dentro de ellas al señalado cabecilla de la estructura criminal conocida como Los Primos, alias Come Pan.

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“En el Magdalena, el crimen no tendrá dónde esconderse. Nuestra Fuerza Pública, a través de la Operación Fénix 2, asestó un nuevo golpe contra las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y violencia en el territorio”, aseguró el presidente.

También indicó: “En Fundación fueron capturadas siete personas vinculadas al GAO ACS y al GDCO Los Primos por extorsión y porte ilegal de armas, entre ellas alias Come Pan, señalado cabecilla dinamizador de homicidios, extorsiones y redes de microtráfico en el municipio”.

“También fueron incautadas tres armas de fuego, municiones y material utilizado para intimidar a la población. Mi instrucción a la Fuerza Pública es una sola: mantener la ofensiva sin tregua. Vamos por los cabecillas, por sus estructuras, por sus armas y por sus finanzas. A los criminales que todavía creen que pueden someter a los colombianos a través del miedo: los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia”, recalcó el jefe de Estado.

Además, a través de la cuenta oficial de X de la Casa de Nariño, también se habló de ese operativo: “Firmeza, autoridad y ofensiva sin tregua contra el crimen organizado en el Magdalena. A través de la Operación Fénix 2, la Fuerza Pública asestó un resultado de alto impacto en el municipio de Fundación al capturar a siete personas vinculadas al GAO ACS y al GDCO Los Primos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego”.

“La acción permitió la detención de alias Come Pan, cabecilla dinamizador de homicidios, extorsiones y redes de microtráfico en la localidad, así como la incautación de tres armas de fuego, municiones y material de intimidación panfletaria”, expresó la Presidencia.

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Y concluyó: “El Gobierno nacional avanza con determinación en el territorio para desmantelar las estructuras criminales y proteger la vida y la honra de los colombianos”.