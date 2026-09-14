El senador Iván Cepeda reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre un nuevo protocolo para atender los disturbios que se presenten en las universidades, algo que se ha vuelto recurrente en los últimos años.

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En su más reciente alocución, el jefe de Estado dejó en claro que la autonomía universitaria nunca estará por encima del orden público y calificó como inaceptable lo que está ocurriendo en muchas instituciones de este tipo.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, comentó.

Ante esto, Cepeda, líder de la oposición, se pronunció a través de su cuenta de X. “Rechazo la violación de la autonomía universitaria”, escribió.

Iván Cepeda, senador y líder de la oposición. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cepeda confirmó, tal y como lo hizo el expresidente Gustavo Petro, que el Pacto Histórico hará uso de la réplica a la alocución del máximo mandatario.

En el mismo texto, sostuvo que rechaza de manera categórica que la Policía pueda ingresar a las universidades y cuestionó que se diga que esto se hará bajo la “falaz justificación de que la autonomía universitaria no está por encima del orden público”.

“Esta afirmación es una abierta violación del artículo 69 de la Constitución que garantiza la autonomía universitaria. Este principio comprende la capacidad de las universidades para autodirigirse y autorregularse, y protege su independencia frente a los poderes externos”, comentó.

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El senador afirmó que durante su discurso el presidente anunció que “elaborará disposiciones para relativizar y violar la autonomía de las universidades”.

Esto, desde su punto de vista, es un atropello y también, según él, deja en evidencia el “talante autoritario y despótico de De La Espriella, quien busca estigmatizar, perseguir y violar los derechos de la juventud colombiana y de la comunidad universitaria”.

“Colombia no olvida a las víctimas de abuso policial durante el Paro Nacional ni los antecedentes de intervención de Fuerza Pública en universidades dejando estudiantes muertos”, agregó.

Cepeda concluyó diciendo: “La juventud no puede volver a ser perseguida ni tratada como enemiga interna y enemiga del Estado”.