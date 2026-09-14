Abelardo De La Espriella frenó en seco a Julián Bedoya: “En el Gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted”

Por medio de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se refirió a un video que se conoció de Julián Bedoya, en el que este manifestó que no es de “oposición, sino de gobierno”.

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Ese material generó una ola de comentarios y críticas desde diferentes sectores políticos. Ante esa situación, el jefe de Estado fue categórico al señalar: “Se equivoca Julián Bedoya. En el Gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia!”.

“Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada: yo no vine a administrar la misma podredumbre con otro apellido; yo vine a CAMBIAR LA POLÍTICA PARA SIEMPRE, y eso no se hace pactando con politiqueros descarados”, insistió el mandatario colombiano.

Y agregó en el mensaje: “Ministro del Interior y resto del gabinete: las relaciones con el Congreso se conducen a la luz del día, sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios. Quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado para que responda ante la ley y ante el país. Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”.

“Señor Bedoya: no todos los presidentes son iguales. Con mi gobierno se acabó el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’. La única alianza posible es con el pueblo, y es al pueblo al único que le tiene que ir bien, no a usted ni a ninguno que piense como usted. El resto es politiquería, y esa se termina en el gobierno del Tigre. Para eso me eligieron los ciudadanos y eso es lo que voy a cumplir”, concluyó De La Espriella.

Sobre el video que llamó la atención del presidente, el excongresista manifestó: “Para mí todos los presidentes son iguales. La diferencia de los gobiernos en Colombia es a quién le va bien y a quién le va mal. Todos hacen lo mismo”.

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“Gobiernan con sus amigos, se presentan momentos desafortunados, pero también tienen unos momentos de brillantez, de lucidez, de realizaciones. Y de cosas positivas que le dejan al pueblo colombiano. Por eso mi bandera siempre ha sido: no hago oposición, soy de gobierno. Para uno solucionar todos esos problemas estructurales de la sociedad, lo tiene que hacer con poder”, recalcó.