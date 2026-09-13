Abelardo De La Espriella anuncia fuerte golpe a las estructuras criminales: “Nuestra Fuerza Pública acumula 18.750 capturas”

El presidente Abelardo De La Espriella informó por medio de su cuenta de X que, durante las últimas 24 horas, la Fuerza Pública logró 19 capturas y un sometimiento a la justicia, como parte de la ofensiva del Gobierno contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA y pidió al minDefensa y minJusticia coordinar sometimiento a la justicia

De acuerdo con el mandatario, uno de los principales operativos se registró en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de la estructura 36. En medio de la operación, uno de los integrantes del grupo ilegal fue dado de baja y otro fue capturado tras resultar herido.

¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene!



En las últimas 24 horas logramos 19 capturas y un sometimiento a la justicia. En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional combatió al grupo narcoterrorista estructura 36: un criminal fue dado de baja y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 13, 2026

De La Espriella también informó sobre varios golpes contra las redes del narcotráfico. En Sibaté fueron incautados 1.430 kilogramos de marihuana, mientras que en Pereira las autoridades decomisaron 1.786 kilogramos. En La Pintada se incautaron otros 394 kilogramos de marihuana y en La Tebaida, Quindío, fueron encontrados 653 kilogramos de cocaína.

A estas operaciones se sumó la ubicación de un depósito ilegal en Zaragoza, Antioquia, que, según el presidente, pertenecía al Clan del Golfo. En el lugar fueron incautadas 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.

“En Zaragoza, Antioquia, ubicamos un depósito ilegal del Clan del Golfo e incautamos 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras. En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, capturamos a cuatro presuntos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez, entre ellos dos señalados cabecillas de zona”, añadió el mandatario.

En el Valle del Cauca, específicamente en Sevilla y Tuluá, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez. Entre los detenidos habría dos personas señaladas como cabecillas de zona.

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El mandatario aseguró que desde el 7 de agosto la Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

Abelardo De La Espriella se pronunció por medio de su cuenta de X. Foto: NurPhoto via Getty Images

“No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales”, destacó.

El presidente afirmó que su Gobierno continuará atacando las estructuras, el armamento, las finanzas y las economías ilícitas de estas organizaciones.