En medio de un evento que se realizó en Barranquilla, en el cual el Gobierno entrego una nueva institución educativa distrital, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una reflexión:

“Ahí está para mí una de las misiones más altas que tiene una escuela: formar buenos estudiantes. Por supuesto, eso es importante, pero sobre todo formar seres humanos, ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de distinguir entre lo bueno y lo malo, de cumplir su palabra, de respetar a los demás y de hacerse responsables de sus propias vidas.

“Jóvenes como los que están aquí, jóvenes como los que necesita Colombia, que no se dejen manipular, jóvenes que no sean sometidos a adoctrinamientos ideológicos, que libremente puedan definir cuál es su posición frente al mundo y frente a la vida. Porque el conocimiento y la libertad están profundamente unidos”.

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El presidente Abelardo De La Espriella realizó una reflexión en la entrega de una nueva institución educativa distrital en Barranquilla: “Jóvenes que no sean sometidos a adoctrinamientos ideológicos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/WZ9Y5Ldj20 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

Sobe el mismo tema, en su cuenta personal de X expresó:

“La educación no está para decirles a nuestros niños qué deben pensar, sino para enseñarles a pensar, fortalecer su carácter y darles las herramientas para conquistar el mundo.

“Hoy entregamos en Barranquilla la nueva Institución Educativa Distrital Julio Flórez: una inversión de más de $29 mil millones, con aulas, laboratorios, tecnología y espacios deportivos al servicio de 1.600 estudiantes.

“Pero un colegio no se construye solamente con cemento. Se construye con maestros que inspiren, familias que acompañen y jóvenes con hambre de aprender y salir adelante.

“Quiero para Colombia una educación de excelencia, moderna y libre de adoctrinamientos; una educación sustentada en valores, mérito, disciplina, libertad y responsabilidad. Como escribió Unamuno: «No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas». Eso vamos a hacer en la Patria Milagro: darles alas a nuestros niños para que vuelen tan alto como sus capacidades y sus sueños se lo permitan”.

A su turno, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, indicó sobre el evento al que fue:

“Presidente, @ABDELAESPRIELLA, desde el día uno de nuestros gobiernos le hemos puesto alma y corazón a la educación de los muchachos, y así seguiremos trabajando por ellos. 🙌🏼.

“Entregamos la IED Julio Flórez, con nuevas aulas, laboratorio, cocina, comedor, herramientas tecnológicas y espacios para que nuestros niños y jóvenes desarrollen todo su talento. Son 1.600 estudiantes de Villas de San Pablo y Caribe Verde que hoy cuentan con más oportunidades para llegar lejos.

“Queremos acompañarlos con tecnología e innovación, bilingüismo y oportunidades para continuar sus estudios a través de programas como IUB al Barrio. En Barranquilla, el lugar donde nace un niño nunca debe definir hasta dónde puede llegar. Por eso, seguiremos fortaleciendo este modelo educativo, que ya es referente para toda Colombia. Sí se puede!”.