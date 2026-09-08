Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, recibe con caluroso saludo a Marco Rubio: “Estamos muy agradecidos”

Este 8 de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los cargos más importantes en el Gobierno de Donald Trump, hizo su arribo a la ciudad de Barranquilla, en donde sostendrá una importante conversación con el presidente colombiano Abelardo De La Espriella. El encuentro sucederá en la ciudad de Barranquilla.

En medio de su llegada, el mandatario de la capital del Atlántico, Alejandro Char, celebró la llegada del funcionario estadounidense, destacando que es un honor para la ciudad ser epicentro del encuentro.

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