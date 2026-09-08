Política

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, recibe con caluroso saludo a Marco Rubio: “Estamos muy agradecidos”

El mandatario local aseguró que la ciudad se ha preparado durante años para este momento.

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Redacción Semana
8 de septiembre de 2026 a las 12:06 p. m.
Alex Char, alcalde de Barranquilla.
Alex Char, alcalde de Barranquilla. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Este 8 de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los cargos más importantes en el Gobierno de Donald Trump, hizo su arribo a la ciudad de Barranquilla, en donde sostendrá una importante conversación con el presidente colombiano Abelardo De La Espriella. El encuentro sucederá en la ciudad de Barranquilla.

En medio de su llegada, el mandatario de la capital del Atlántico, Alejandro Char, celebró la llegada del funcionario estadounidense, destacando que es un honor para la ciudad ser epicentro del encuentro.

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