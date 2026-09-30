Sale a la luz video de Presley Gerber antes de morir: esto fue lo que grabó en sus últimos momentos

La muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, continúa generando muchas preguntas para quienes se han mostrado atentos a la investigación, pues el joven, que tenía 27 años, falleció el domingo 20 de septiembre mientras permanecía en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, California.

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En medio de los informes que se han dado a conocer sobre sus últimos días, se reveló un video grabado por el propio Presley durante la noche anterior a su muerte. Las imágenes fueron obtenidas por Page Six y permiten conocer algunos detalles del lugar donde se encontraba y de cómo transcurrieron sus últimas horas.

Según el medio estadounidense, la grabación fue realizada el sábado 19 de septiembre, solo unas horas antes de que el modelo fuera encontrado sin vida en Resolutions Living.

El video muestra a Presley utilizando su teléfono celular mientras se desplaza por diferentes zonas del establecimiento. En las imágenes aparece con una camiseta blanca sin mangas, gafas negras y una cadena plateada y se alcanzan a distinguir varios de sus tatuajes.

Último video grabado por Presley Gerber. Foto: Page Six

Último video grabado por Presley Gerber. Foto: Page Six

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Durante el recorrido, el modelo enfoca parte del espacio en el que permanecía y permite ver un área con varias camas y un balcón desde el que se observa el exterior de la propiedad y parte del paisaje de Santa Mónica.

El establecimiento ofrece diferentes servicios para las personas que permanecen allí como parte de sus procesos de recuperación. De acuerdo con la información difundida por Page Six, la propiedad está valorada en aproximadamente 7,7 millones de dólares.

Entre las instalaciones se encuentran habitaciones para residentes, gimnasio, cine, cocina con alimentos preparados por chefs y espacios exteriores con vistas hacia las montañas y la ciudad.

Último video grabado por Presley Gerber. Foto: Page Six

Último video grabado por Presley Gerber. Foto: Page Six

La mañana siguiente a la grabación, los servicios de emergencia fueron enviados al centro después de recibir un reporte relacionado con un posible paro cardíaco. No obstante, Presley fue encontrado sin vida a los 27 años.

En las horas posteriores comenzaron a circular versiones sobre una posible sobredosis. Sin embargo, este punto no ha sido establecido oficialmente como la causa del fallecimiento. Por ahora, la causa oficial de muerte de Presley Gerber continúa sin determinarse, por lo que las versiones conocidas sobre lo ocurrido deben ser tomadas como información preliminar.