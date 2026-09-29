El caleño detrás de la representación de Francia en Estonia: llegó a uno de los cargos más importantes de su carrera

Alexandre Escorcia comenzó oficialmente una nueva etapa de su carrera al asumir como embajador de Francia en Estonia, después de años de trabajo en diferentes escenarios de la diplomacia y la seguridad europea.

Karol G lleva su Tropitour a los estadios del mundo: más de un millón de entradas vendidas y 200 millones recaudados en Estados Unidos

El pasado 10 de septiembre, Escorcia presentó sus cartas credenciales ante el presidente estonio, Alar Karis, acto que marcó formalmente el inicio de su misión diplomática. Su nombramiento había sido establecido mediante un decreto firmado en julio por el presidente francés, Emmanuel Macron.

La representación francesa señaló que el nuevo embajador buscará fortalecer los vínculos entre Francia y Estonia y profundizar la cooperación entre ambos países.

“El embajador Escorcia espera fortalecer los estrechos vínculos entre Francia y Estonia y profundizar nuestra cooperación para una Europa fuerte, segura y unida”, se lee en una publicación en la red social X.

De Cali a la diplomacia francesa

Escorcia nació en Cali, es hijo de padre colombiano y madre francesa, y posteriormente desarrolló su formación y carrera profesional en Francia.

Su trayectoria ha estado especialmente vinculada con asuntos de defensa y política exterior. Entre 2019 y 2023 fue representante permanente adjunto de Francia ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y posteriormente ocupó responsabilidades dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas francés.

Antes de llegar a Tallin, Escorcia también ocupó cargos de responsabilidad dentro del Gobierno francés. Entre ellos, se desempeñó como director de gabinete de Alice Rufo, entonces ministra delegada ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y de los Antiguos Combatientes, una experiencia que se sumó a su recorrido diplomático antes de asumir por primera vez como embajador.

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona revelaron si tuvieron una relación antes de ‘MasterChef Celebrity’

Ahora tendrá como principal responsabilidad representar los intereses de Francia en Estonia, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN que comparte frontera con Rusia.

Su llegada a Tallin abre así un nuevo capítulo en la carrera internacional de un caleño que terminó ocupando una de las principales posiciones de la diplomacia francesa.