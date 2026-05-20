Expulsan y declaran persona no grata a la embajadora de Colombia en Bolivia

La embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, fue expulsada y declarada persona no grata en el país por la supuesta injerencia del presidente Gustavo Petro en la política interna boliviana, en relación con la orden de captura contra el expresidente Evo Morales.

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La decisión fue confirmada por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, en declaraciones a medios locales.

“Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace al movimiento político desestabilizador de la democracia”, afirmó Aramayo a Unitel.

Posteriormente, la Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que informó que “el Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”.

Además, el Gobierno señaló que “la decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”.

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro había criticado en varias ocasiones la decisión de la Fiscalía boliviana de ordenar la captura de Evo Morales por un presunto caso relacionado con menores de edad.

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A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró el domingo que “Bolivia vive una insurrección popular”.

Tras estas declaraciones, el Gobierno boliviano respondió con otro comunicado en el que rechazó las palabras del mandatario colombiano.

Gustavo Petro y Rodrigo Paz Pereira. Foto: Getty Images Montaje: Semana

“El Estado Plurinacional de Bolivia expresa su rechazo a las declaraciones formuladas por el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, respecto a la situación interna boliviana. Dichas declaraciones no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia”, señalaron.

Posteriormente, el mandatario colombiano defendió a Evo Morales luego de que circularan versiones sobre una supuesta colaboración de oficiales estadounidenses con las fuerzas bolivianas para capturarlo.

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“Le solicito al gobierno de EEUU no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico”, escribió Petro. “Un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales solo llenará de sangre toda América Latina”, añadió.

Cabe recordar que Gustavo Petro también ha sido crítico del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien ganó las elecciones en agosto del año pasado. Tras esos comicios, Petro escribió en X: “Solo la división del movimiento indígena y popular permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder”.