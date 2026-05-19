Gustavo Petro solicitó al Gobierno de Donald Trump “no atacar” a Evo Morales y advirtió: “Llenará de sangre”

Un fuerte mensaje publicó este martes 19 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que lanzó una petición directa al Gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo hizo por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X. Desde esa plataforma digital, el mandatario colombiano pidió a la administración de EE. UU. “no atacar” al expresidente de Bolivia Evo Morales, al advertir fuertes consecuencias.

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“Le solicito al gobierno de EE. UU. no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico. Esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en el mensaje: “Un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales solo llenará de sangre toda la América Latina”

“Como reza la bandera de los primeros EE. UU., es respetando la diversidad y el diálogo como crecerá la democracia y la libertad en las Américas”, puntualizó Gustavo Petro.

Pero en otro mensaje que publicó el pasado puente festivo, manifestó el presidente colombiano: “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente; no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz y hablando con franqueza”.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana. No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas; debemos construir una democracia profunda, multicolor, en nuestra civilización que viene de 60.000 años en las Américas, pero también viene del Mediterráneo ancestral y del África negra y de los desiertos del Sahara”, recalcó Petro.

Agregó: “Decía la leyenda que el jaguar americano despertaría si atacaban al cóndor, y el jaguar ha despertado en conciencia popular. En Panamá hablé con el presidente de Bolivia sobre su padre Paz Zamora, el primer progresismo latinoamericano y su paso por Bogotá y Panamá en el exilio, donde recibió las visitas del general Torrijos y del M19 con Carlos Vidales, el hijo del poeta”.

“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, afirmó el jefe de Estado.

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Finalmente, esos mensajes de Petro fueron rechazados tajantemente por el gobierno de Bolivia, el cual manifestó que “no reflejan la relación de amistad” con Colombia.