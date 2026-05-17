En la tarde de este domingo, 17 de mayo, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se refirió a los retos que tendrá el nuevo gobernante que llegue a la Casa de Nariño, tras las elecciones que se realizarán en las próximas semanas. Se refirió concretamente a los problemas que deja el actual Gobierno de Gustavo Petro y que deberán solucionarse de manera urgente.

“El próximo gobierno tendrá que enfrentar tres problemas complejos. El primero es la profunda crisis del sistema de salud. El segundo es el deterioro de la seguridad. El tercero es la severa crisis fiscal. A ellos se agregan otros temas económicos y el deterioro de la administración pública. Las y los votantes deben decidir qué candidato ofrece las mejores posibilidades de superar esos problemas”, precisó Ocampo.

JOSE ANTONIO OCAMPO. Salud, seguridad y crisis fiscal: estos fueron los temas que encendieron un nuevo choque entre Ocampo y Petro. Foto: Juan Carlos Sierra

Tras el mensaje, el presidente Gustavo Petro no se demoró en reaccionar en contra de los argumentos de Ocampo. Primero, el mandatario desmintió la crisis de seguridad, asegurando que Colombia no está en ello, pero que necesita un nuevo camino hacia la paz, que implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad. Dijo que este es un camino sociojurídico donde juega una fiscalía que apueste a la paz.

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“Los que predican la violencia saben que así se empodera el narcotráfico. Presento el cuadro de la tasa de homicidios de los últimos 10 años y, al contrario de la propaganda mentirosa de una candidata presidencial, muestra que estamos en la última década en el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años, desde el pico de la violencia narcoterrorista de los carteles urbanos; nos hemos estancado para bajar aún más la violencia”, aseguró.

Además, indicó que el problema está en saber sustituir la economía ilícita en territorios excluidos por economías prósperas, legales y sostenibles. Criticó a EE. UU., asegurando que el país aún no cree en los resultados que muestra el gobierno Petro, como 39.000 hectáreas erradicadas voluntariamente.

Gustavo Petro cuestionó decisiones tomadas por José Antonio Ocampo y aseguró que algunas afectaron el rumbo económico del país. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Acto seguido, lanzó el ataque contra Ocampo.

“Ocampo, mi exministro de Hacienda, es poco autocrítico y yo quiero serlo con mi propio gobierno. El déficit fiscal, problema indudable, tuvo a Ocampo como protagonista; me hubiera gustado discutir estos problemas antes que él hubiera tomado sus decisiones, pero lo impulsaba un interés diferente al del pueblo que votó por el presidente”, afirmó.

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Además, aseguró que Ocampo no debió pagar el Fepec con fondos del presupuesto; “no había otra salida que pagarlo con el precio de la gasolina porque había sido un subsidio al precio de la gasolina”, agregó.

Por su parte, aseguró que es cierto que con Ocampo acabaron el subsidio, pero se pagó el daño con el presupuesto y ese pago es más que todo el déficit fiscal primario en el presente año.

El presidente reaccionó a las declaraciones de Ocampo y defendió la gestión de su Gobierno frente a seguridad y economía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Ocampo no debió adelantar el impuesto de renta del 2024 para pagarlo como porcentaje en el 2023; eso creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023. El adelanto de imporrenta debió establecerse sobre la economía rentística y no productiva; la corte acaba de suspender, en mi opinión torpemente, este concepto mío que viene de la economía clásica más científica, solo por defender los intereses moribundos de petroleras y de Drumond y el Cerrejón”, agregó el mandatario.