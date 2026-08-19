Dólar amanece en duro desplome en Colombia: precio oficial de este 19 de agosto

El dólar inició la cotización de este 19 de agosto en un precio de $3.070, lo que significó una baja de $28 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.098.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.070. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.056. El precio promedio es de $ 3.060.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 57,06 millones, registrando además un volumen promedio de 1,118millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,65 %, llegando a las 98,903 unidades.

Este es el valor del dólar en la BVC para hoy. Foto: Getty Images

Wall Street termina a la baja presionado por las tasas de interés de EE. UU.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes ante el aumento de las tasas de interés de la deuda pública que afectó el mercado accionario, en particular el de la inteligencia artificial (IA), muy expuesto al endeudamiento.

El Dow Jones perdió un 0,22 %, el índice Nasdaq perdió un 1,33 % y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 0,69 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, es decir, el interés que paga la deuda estadounidense en ese plazo, terminó a primera hora del día en el 5,34 %, antes de retroceder ligeramente.

Según José Torres, de la plataforma Interactive Brokers, esto se debe a “una larga lista de factores desfavorables”, entre los que incluye los altos precios de la energía, el déficit del gobierno estadounidense y “las significativas necesidades de financiación relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial”.

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Con la reanudación de las tensiones en Medio Oriente, los inversores temen un rebote inflacionario duradero.

Por eso están pidiendo mayores retornos para compensar los altos precios, que erosionan con el tiempo el valor del capital que han prestado.

El martes, las empresas tecnológicas de la cadena de valor de la IA fueron duramente golpeadas.

El gigante de los procesadores Nvidia perdió un 2,34 %, mientras que Micron cedió un 7,02 % y SanDisk un 9,01 %.

Wall Street termina a la baja presionado por las tasas de interés de EE.UU. Foto: Getty Images

Ante su cada vez mayor dependencia de la deuda para financiar la construcción de centros de datos, que requieren miles de millones de dólares, el sector es vulnerable a los movimientos en las tasas de interés.

El miércoles la atención se centrará en la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que podrían ofrecer pistas sobre el futuro de la política monetaria.