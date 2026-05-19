Alex Saab tenía vínculos con agencias de Estados Unidos, según hermano de Delcy Rodríguez

Alex Saab, aliado del derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos este sábado. El exministro venezolano llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, a las 21:15 locales, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA.

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Dos días después de la deportación, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, lanzó una afirmación que generó confusión y debate: Saab habría mantenido vínculos con agencias de inteligencia estadounidenses desde 2019.

“Desde el 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Ya se van a enterar todos y todas ustedes de qué tipo de relación tenía y tiene Álex Saab con esas agencias”, dijo Rodríguez durante la sesión ordinaria de la Asamblea, sin precisar de qué agencias se trata ni ofrecer evidencias.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: AFP

Para sustentar jurídicamente la deportación, Rodríguez subrayó que Saab es ciudadano colombiano y que la Constitución venezolana no permite al Estado obstaculizar un procedimiento migratorio cuando el implicado enfrenta cargos criminales en otro país.

El comunicado oficial del Saime confirmó esa misma lectura: la deportación fue adoptada porque Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Tras regresar a Venezuela en 2023, Saab fue designado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, el 17 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció su salida del cargo. Semanas después fue detenido por el Sebin junto al empresario de medios Raúl Gorrín y permaneció recluido en El Helicoide hasta su traslado a Fuerte Tiuna antes de la deportación.

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Los cargos que enfrenta Saab en Estados Unidos incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, habría falsificado documentos y empleado intermediarios para facilitar transferencias internacionales.

Álex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela. Foto: Anadolu via Getty Images

No es la primera vez que Saab enfrenta la justicia estadounidense, ya que estuvo más de dos años en una prisión federal en Miami tras ser acusado en un caso de lavado de dinero por 350 millones de dólares, antes de ser liberado en 2023 en un canje de prisioneros por diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Durante la misma sesión de la Asamblea en la que habló de Saab, Rodríguez aprovechó para denunciar lo que calificó como un “gigantesco robo” perpetrado por sectores de la oposición contra los activos de Venezuela en el exterior, con señalamientos directos contra Juan Guaidó por el manejo de los dividendos de la filial petrolera CITGO en Nueva York y de la empresa petroquímica Monómeros.

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“El que robe, el que traicione, el que violente la alta condición de la confianza depositada por el pueblo de Venezuela o por el Gobierno de Venezuela, tiene que ser encausado según como rezan las leyes de la República”, advirtió el parlamentario.