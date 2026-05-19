Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones esta semana sobre una oferta de Washington de 100 millones de dólares en ayuda para la isla, informó el martes un funcionario estadounidense a la agencia internacional AFP.

Cuba responde a amenazas del gobierno Trump y advierte de un “baño de sangre”

Mike Hammer, embajador estadounidense en La Habana, tuvo un encuentro el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló un funcionario del Departamento de Estado que dio declaraciones bajo condición de anonimato.

“Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer (lunes) y seguimos impulsando esa propuesta con determinación”, señaló.

Parte del convoy "Nuestra América", en la bahía de La Habana, Cuba, en un proceso de ayuda humanitaria durante marzo. Foto: AP

Según explicó, la ayuda se distribuiría a través de organizaciones benéficas cristianas y no se entregaría directamente al Gobierno cubano: “Nos importa muchísimo el pueblo cubano y queremos poder brindar esa ayuda directamente a ellos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, enemigo acérrimo del Gobierno comunista de La Habana, ha ofrecido públicamente los 100 millones de dólares, pero ha exigido que Cuba dé pasos para abrirse.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo la semana pasada que La Habana estaba dispuesta a revisar la propuesta de ayuda, después de haber afirmado anteriormente que Rubio mentía sobre la oferta.

Actualmente, la isla se encuentra sumida en una grave crisis económica con persistentes apagones energéticos después de que Estados Unidos derrocara al dictador venezolano Nicolás Maduro y pusiera fin al envío de crudo desde Caracas.

Ahora bien, las tensiones entre las dos naciones no han desescalado, debido a que Cuba advirtió el lunes sobre un “baño de sangre” si Washington llegara a invadir la isla, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana y varios de sus máximos dirigentes, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reivindicó este lunes el derecho de la isla a defenderse, un día después de que el sitio de noticias estadounidense Axios informara que La Habana adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán.

Según el informe, basado en información de inteligencia clasificada, La Habana estaría sopesando utilizarlos contra una base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en el extremo este de la isla, y otros objetivos.

Esa información se publicó en medio de una creciente especulación de que la administración de Donald Trump evalúa emprender una acción militar para derrocar al Gobierno comunista de Cuba.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos siguen escalando a través de las declaraciones. Foto: Getty Images

El reporte señalaba que los buques militares estadounidenses —y posiblemente incluso el estado de Florida— podrían convertirse en blanco de ataques con drones. Un escenario se presenta como prueba de la “creciente amenaza” que Cuba representa para Estados Unidos.

En un mensaje en X, Díaz-Canel afirmó, sin referirse a los drones, que Cuba posee “el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica”, lo que “no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”.