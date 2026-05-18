Diosdado Cabello negó que Alex Saab fuera venezolano: “Mostró una cédula que no es legal”

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, aseguró este lunes, 18 de mayo, que Alex Saab no es ciudadano venezolano.

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Cabello se refirió a la polémica deportación en una rueda de prensa del PSUV. En la misma, indicó que Saab portaba una cédula ilegal expedida en 2004 sin ningún tipo de validez.

“Alex Saab no es venezolano, no lo es. Es un ciudadano de origen colombiano que siempre presentaba una cédula venezolana que no era una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela”, aseguró Cabello.

Durante su discurso, el ministro de Interior reiteró en varias ocasiones que Saab es un ciudadano colombiano. Además, aseguró que fue deportado a Estados Unidos debido a que ese fue el país desde el que ingresó a Venezuela.

“Es un problema que tendrá él que aclarar. Fue deportado, porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela. Esa es la razón fundamental y que la justicia se encargue”, agregó Diosdado.

Primeras imágenes de Alex Saab tras aterrizar en Miami en la noche del sábado 16 de mayo de 2026. Foto: Captura de Pantalla - Agustín Antonetti

La versión de Cabello es que Saab obtuvo contratos con el Gobierno gracias al uso de un documento falso de identidad. El ministro agregó que una investigación institucional descubrió el supuesto fraude.

En el pasado, Saab hizo parte del Gobierno venezolano desde la administración de Hugo Chávez. Desde entonces, fue señalado de corrupción dentro de programas gubernamentales como CLAP.

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Además, al momento de ser capturado en 2020 en Cabo Verde, presentó un pasaporte diplomático de Venezuela y, tras regresar, fue designado como ministro de Industrias y Producción Nacional de ese país.

Saab fue deportado el pasado 18 de mayo a Estados Unidos, luego de ser detenido en febrero de este año en Caracas. El Distrito Sur de Florida lo acusó de los delitos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de fondos.