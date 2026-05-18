Confirman la temática que abordará la primera encíclica del papa León XIV

Un año después del humo blanco que confirmó la elección del papa León XIV, como sucesor del papa Francisco, el mundo conocerá la primera encíclica del nuevo pontífice, quien quiso seguir la antorcha dejada por el papa León XIII, autor de la histórica Rerum Novarum.

El Vaticano informó este lunes, 18 de mayo, que León XIV, también seguidor de un enfoque de la Iglesia centrado en la justicia social, presentará la primera encíclica de su papado. Este documento es reconocido en el mundo porque marca la postura oficial del catolicismo frente a temas clave como economía, guerra, pobreza, medioambiente, trabajo, tecnología, familia y derechos humanos.

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Según Vatican News, el texto estará dedicado a “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”.

La encíclica será presentada el 25 de mayo, pero ya está terminada y lleva la firma del papa León XIV con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135.º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII.

El papa León XIV. (AP Foto/Gregorio Borgia) Foto: AP

El histórico momento será a las 11:30 de la mañana del próximo lunes, en el Aula del Sínodo, en presencia del Romano Pontífice, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

En el desarrollo de la ceremonia participarán el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, S.J., prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Ellos serán los ponentes del esperado documento.

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La jornada también contará con la participación de un par de académicos. Se trata de la teóloga y docente de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, Anna Rowlands.

Iuglmente, intervendrá el investigador Christopher Olah, cofundador de Anthropic (Estados Unidos). Otra de las voces que se escuchará en el evento será la de la profesora Leocadie Lushombo, i.t., docente de teología política y pensamiento social católico en la Jesuit School of Theology Santa Clara University, en California.

Inteligencia artificial Foto: Getty Images

¿Qué de particular tuvo la encíclica de León XIII?

La encíclica del papa León XIII fue particularmente famosa porque habló de derechos laborales y justicia social en plena expansión industrial. Se considera el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia.

En esta oportunidad, la expectativa también es alta, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, en muchas ocasiones, ha sido vista como una cierta amenaza al mundo laboral, al menos, como lo conocemos en la actualidad.

Precisamente, ya al papa León XIV se le han escuchado posturas acerca de la inteligencia artificial como una nueva revolución industrial, destacando que siempre debe estar al servicio de la dignidad humana, la justicia y el bien común. Sin embargo, también ha sido crítico de la IA, argumentando que, en la forma en la que se está usando, ha conducido a profundizar divisiones sociales, generar conflictos y alterar la relación de las personas con la verdad.