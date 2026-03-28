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Venezuela retomó sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

El anuncio llega después de la llegada de una delegación enviada por Delcy Rodríguez a Washington.

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Redacción Mundo
28 de marzo de 2026, 5:40 p. m.
El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas
El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas Foto: x/@OliverBlanco

El Ejecutivo venezolano recuperó el dominio de sus representaciones diplomáticas en Estados Unidos, según informaron este sábado varios representantes designados por la presidenta interina Delcy Rodríguez, durante una visita oficial a Washington.

“Junto al Jefe de Misión @plasenciafelixr, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela en EE.UU., que por instrucciones de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos”, escribió el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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