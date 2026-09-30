Comando Sur de EE. UU. destaca captura de un cabecilla del Clan del Golfo en Colombia: “Es claro”

Las operaciones en Colombia contra los grupos armados ilegales por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella no se detienen y el Comando Sur de los Estados Unidos se pronunció por medio de su cuenta de X sobre la captura de un alto mando del Clan del Golfo en Antioquia.

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En este operativo participaron autoridades colombianas en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en zona rural de Turbo, en Antioquia.

“El mensaje es claro: la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) está llevando la lucha a los cárteles. Las fuerzas armadas de Colombia y la Policía de Colombia, en coordinación con la DEA, capturaron ayer a un líder de alto rango del violento cártel del Clan del Golfo en una zona rural de Turbo, Antioquia, Colombia”, precisó el Comando Sur.

Por su parte, las Fuerzas Militares de Colombia entregaron detalles de esta operación que fue precisa en medio de la ofensiva que adelantan en contra del Clan del Golfo.

“Así fue la operación militar en la que fue capturado alias Ñato o Cachaco, señalado cabecilla narcotraficante del Clan del Golfo, quien era requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, EE. UU., por su presunta participación en el envío de cocaína hacia Norte y Centroamérica”, informaron.

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Desde la Séptima División del Ejército Nacional, sostuvo: “Este individuo estaría encargado de enviar la droga mediante rutas ilegales vía marítima y aérea. Contaba con un historial criminal de más de siete años. Además, tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Asimismo, indicaron que se trata de uno de los golpes más duros que le han dado al Clan del Golfo en el departamento de Antioquia y en el que Estados Unidos tuvo una participación clave: “La captura impacta directamente las fuentes de financiación y las redes logísticas del Clan del Golfo en el noroccidente del país. Cada operación que interrumpe las rutas, los enlaces y los recursos del narcotráfico representa un avance contra las economías ilícitas”.