Comando Sur de EE. UU. destaca captura de un cabecilla del Clan del Golfo en Colombia: “Es claro”

Las operaciones en Colombia contra los grupos armados ilegales por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella no se detienen y el Comando Sur de los Estados Unidos se pronunció por medio de su cuenta de X sobre la captura de un alto mando del Clan del Golfo en Antioquia.
En este operativo participaron autoridades colombianas en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en zona rural de Turbo, en Antioquia.
“El mensaje es claro: la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) está llevando la lucha a los cárteles. Las fuerzas armadas de Colombia y la Policía de Colombia, en coordinación con la DEA, capturaron ayer a un líder de alto rango del violento cártel del Clan del Golfo en una zona rural de Turbo, Antioquia, Colombia”, precisó el Comando Sur.
The message is clear: the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) is taking the fight to the cartels.— U.S. Southern Command (@Southcom) September 29, 2026
Colombia's armed forces and @PoliciaColombia, in coordination with @DEAHQ, captured a high-ranking leader of the violent Clan del Golfo cartel yesterday in a rural area of Turbo,… https://t.co/pyonBlw8x2
Por su parte, las Fuerzas Militares de Colombia entregaron detalles de esta operación que fue precisa en medio de la ofensiva que adelantan en contra del Clan del Golfo.
“Así fue la operación militar en la que fue capturado alias Ñato o Cachaco, señalado cabecilla narcotraficante del Clan del Golfo, quien era requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, EE. UU., por su presunta participación en el envío de cocaína hacia Norte y Centroamérica”, informaron.
#ContundenciaOperacional | Así fue la operación militar en la que fue capturado alias «Ñato» o «Cachaco», señalado cabecilla narcotraficante del Clan del Golfo, quien era requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, EE. UU., por su presunta participación en el… pic.twitter.com/8pzNey1UY5— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) September 29, 2026
Desde la Séptima División del Ejército Nacional, sostuvo: “Este individuo estaría encargado de enviar la droga mediante rutas ilegales vía marítima y aérea. Contaba con un historial criminal de más de siete años. Además, tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.
#ContraLaAmenaza En desarrollo de operaciones militares ofensivas sostenidas, tropas de la #Brigada17 del @COL_EJERCITO en coordinación con la @PoliciaColombia y la @DEAHQ, capturaron en zona rural de Turbo, Antioquia, a alias ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, señalado cabecilla… pic.twitter.com/yiGra40Nqb— Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 29, 2026
Asimismo, indicaron que se trata de uno de los golpes más duros que le han dado al Clan del Golfo en el departamento de Antioquia y en el que Estados Unidos tuvo una participación clave: “La captura impacta directamente las fuentes de financiación y las redes logísticas del Clan del Golfo en el noroccidente del país. Cada operación que interrumpe las rutas, los enlaces y los recursos del narcotráfico representa un avance contra las economías ilícitas”.