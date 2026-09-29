La Fuerza Aérea confirmó la salida de funcionamiento de su satélite Facsat2-Chibiriquete

Luego de la denuncia que se hizo desde la comunidad científica sobre la salida de funcionamiento del satélite Facsat2 desde hace más de un año y que la Fuerza Aérea no había informado, la autoridad militar confirmó que el equipo efectivamente no está en funcionamiento.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que “una vez consolidada la información sobre el fin de vida orbital del Facsat2-Chibiriquete, se adelantaron los trámites administrativos correspondientes y el 1 de diciembre de 2025, la FAC radicó ante la Cancillería el informe oficial mediante comunicación n.º 1581724-RA”.

Añadió la FAC: “Cabe resaltar que el registro de objetos espaciales ante la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) corresponde al Estado y se realiza a través de la Misión Permanente de Colombia”.

Al no contar con este equipo que captaba imágenes de la Tierra, que habrían sido de especial ayuda tras el terremoto del pasado 10 de agosto, indicó la FAC que se hicieron otros trabajos para colaborar en la tragedia que golpeó a Colombia.

La Fuerza Aérea confirmó la salida de operación del satélite Chiribiquete. Foto: FAC

“En relación con la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, la institución dispuso todas sus capacidades tecnológicas, incluyendo sensores satelitales al servicio de la FAC y plataformas aéreas equipadas con sistemas electroópticos, con el propósito de contribuir a las labores de observación de la Tierra, permitiendo obtener imágenes correspondientes a 6.626 kilómetros cuadrados de los municipios afectados”.

La Fac indicó que apoyó las labores de las entidades gubernamentales después del terremoto del 10 de agosto. Foto: Anadolu via Getty Images

“Estas capacidades fueron puestas a disposición de las diferentes entidades gubernamentales que integraron las mesas de coordinación interinstitucional, en las que participó la FAC, a través del Comando de Inteligencia Aérea y Espacial (CIAEC) y el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP), junto con otras instituciones, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, agregó la FAC.