¿Fuerza Aérea desobedece orden del presidente Abelardo De La Espriella?

Una de las primeras órdenes que dio el presidente Abelardo De La Espriella cuando nombró su nueva cúpula de las Fuerzas Militares fue la de regresar al nombre que por décadas ha identificado a la FAC, y dejarla de llamar Fuerza Aeroespacial.

En redes la Fac sigue bajo el nombre de Fuerza Aeroespacial pese a orden presidencial de regresar al nombre original de la Fuerza Aérea. Foto: Archivo.

El jefe de Estado ordenó que la FAC debe ser llamada Fuerza Aérea, sin embargo, después de haberse cumplido ya varias semanas de la orden del presidente de la República, la FAC mantiene en sus redes sociales el nombre de Fuerza Aeroespacial.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fac retomar su nombre original, pero no se ha cumplido la orden. Foto: Javier Casella mindefensa

Así se puede comprobar en el más reciente trino de la institución, en el que la FAC reveló que había encontrado los restos de lo que sería una avioneta que fue reportada como desaparecida durante el fin de semana.

En el cabezote del trino se lee Fuerza Aeroespacial. SEMANA consultó con fuentes de la Fuerza Aérea sobre la situación, pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvo información.