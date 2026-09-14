Efraín Cepeda lanza mensaje de apoyo a la aprobación del Presupuesto General de la Nación: “Se acabó el despilfarro, el desgreño y la corrupción”

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pidió al Congreso de la República aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación y respaldó el proyecto presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió el Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno De La Espriella y aseguró que los recursos públicos deben llegar directamente a los colombianos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/2nQeQvsiJc— Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026
Cepeda sostuvo que el país necesita un manejo responsable de los recursos públicos y aseguró que la actual administración busca dejar atrás prácticas que, según afirmó, marcaron al Gobierno anterior.
“Colombia necesita un presupuesto serio y sobre todo orden y responsabilidad. Se acabó, como lo ha expresado el presidente Abelardo de la Espriella, el despilfarro, el desgreño y la corrupción”, señaló.
El dirigente conservador insistió en que los recursos contemplados en el presupuesto pertenecen a los ciudadanos y deben traducirse en beneficios para la población. Por ello, hizo un llamado a los congresistas para que den su aprobación durante la jornada.
“Esa plata es de la gente, esa plata es de los colombianos”, afirmó Cepeda, quien además cuestionó el destino que, según dijo, tuvieron recursos públicos durante la administración anterior.
De acuerdo con el presidente del Partido Conservador, parte de ese dinero terminó destinado a hechos de corrupción y “actividades políticas”. Frente a ese escenario, defendió la necesidad de que el nuevo presupuesto esté orientado a garantizar que los recursos lleguen a los colombianos.
“Si queremos que la plata llegue a la gente, a los colombianos, la invitación es: aprobemos este presupuesto serio, libre de corrupción y de desgreño administrativo”, concluyó.