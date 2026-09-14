Efraín Cepeda lanza mensaje de apoyo a la aprobación del Presupuesto General de la Nación: “Se acabó el despilfarro, el desgreño y la corrupción”

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pidió al Congreso de la República aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación y respaldó el proyecto presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Abelardo De La Espriella frena la “mermelada” en el Congreso tras exigencias en el Presupuesto General

Cepeda sostuvo que el país necesita un manejo responsable de los recursos públicos y aseguró que la actual administración busca dejar atrás prácticas que, según afirmó, marcaron al Gobierno anterior.

“Colombia necesita un presupuesto serio y sobre todo orden y responsabilidad. Se acabó, como lo ha expresado el presidente Abelardo de la Espriella, el despilfarro, el desgreño y la corrupción”, señaló.

Todo por encima de la mesa: esa sería la conclusión de la primera reunión de ponentes del Presupuesto 2027 con MinHacienda

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y el Congreso de la República. Foto: Semana

El dirigente conservador insistió en que los recursos contemplados en el presupuesto pertenecen a los ciudadanos y deben traducirse en beneficios para la población. Por ello, hizo un llamado a los congresistas para que den su aprobación durante la jornada.

“Esa plata es de la gente, esa plata es de los colombianos”, afirmó Cepeda, quien además cuestionó el destino que, según dijo, tuvieron recursos públicos durante la administración anterior.

Efraín Cepeda, congresista. Foto: Congreso de la República / Youtube

De acuerdo con el presidente del Partido Conservador, parte de ese dinero terminó destinado a hechos de corrupción y “actividades políticas”. Frente a ese escenario, defendió la necesidad de que el nuevo presupuesto esté orientado a garantizar que los recursos lleguen a los colombianos.

“Si queremos que la plata llegue a la gente, a los colombianos, la invitación es: aprobemos este presupuesto serio, libre de corrupción y de desgreño administrativo”, concluyó.