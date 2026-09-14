Le Monde cuenta la historia de El francés, detenido en Medellín, “convertido en capo de la droga en la tierra de los carteles”

Le Monde, uno de los medios más prestigiosos de Francia, publicó en su primera página la historia de un capo que ha dejado perplejas a las autoridades de ese país y de Colombia.

Se trata de Soner Akca, de 43 años, “uno de los pocos franceses que se ha convertido en capo de la droga en la tierra de los carteles”.

El hombre fue detenido en Medellín el 12 de junio, según relata Le Monde, que señala que es acusado de “haber organizado una red internacional de tráfico de cocaína modificada químicamente en laboratorio para ser mezclada con productos agroalimentarios, con complicidades en Francia”.

Capos de Medellín no quieren persecución judicial: las razones detrás de la suspensión de órdenes de captura

El reportaje del medio francés relata una escena de película: “La policía colombiana no podía dejar de filmar la escena en plano secuencia: la lenta procesión de aquel a quien apodan El Francés con las esposas en las muñecas, flanqueado por agentes de las fuerzas especiales encapuchados. Difundido en las redes sociales, el video muestra al narcotraficante siendo detenido a la vista de todos, a lo largo de una avenida arbolada del Parque Lleras, el barrio exclusivo y concurrido de Medellín (Colombia), donde este musculoso cuarentón se presentaba como un honesto hombre de negocios”, narra la publicación.

El medio recuerda que Medellín fue la ciudad de Pablo Escobar y relata cómo el francés logró establecer allí lucrativos negocios. Entre ellos, un club de striptease.