Abelardo De la Espriella revela cuántos colombianos del Banco de Talentos han entrado a trabajar al Gobierno

En su alocución de este domingo, Abelardo De La Espriella presentó un balance de lo que ha sido el Banco de Talentos, un programa que ha buscado meterle meritocracia al servicio público.

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“Cuando creamos esta iniciativa, lo que queríamos era abrir las puertas del Estado a colombianos preparados, capaces, con vocación de servicio, sin necesidad de palancas, padrinos políticos ni recomendaciones de nada”, dijo el primer mandatario.

Abelardo de la Espriella Foto: Pantallazo video Presidencia

“Hoy podemos mostrar resultados: 39 personas que llegaron a través del Banco de Talentos ya se encuentran posesionadas, poniendo sus capacidades, su experiencia y su vocación al servicio de la patria. Y vamos por mucho más: actualmente tenemos 174 hojas de vida publicadas pendientes por posesión. Son nuevas oportunidades que siguen avanzando dentro del proceso para incorporar talento al servicio del Estado. Además, 83 perfiles se encuentran en evaluación para jefaturas de control interno y esto tiene un propósito fundamental: fortalecer nuestra lucha contra la corrupción desde el interior de las propias instituciones”, agregó.

El primer mandatario aseguró que el Banco de Talentos busca funcionarios capaces e íntegros para prevenir irregularidades, ejercer control, detectar riesgos y vigilar que los recursos públicos lleguen exactamente a donde tienen que llegar.

“No buscamos palancas, buscamos talento, pasión por el servicio, y ese talante que estamos buscando lo vamos a poner al servicio de la Patria Milagro”, concluyó.