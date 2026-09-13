Gustavo Bolívar le responde a Juan Manuel Santos tras su llamado a defender la paz: “Con todo respeto”

Una curiosa dinámica puso en marcha el expresidente Juan Manuel Santos durante un evento en la Universidad Javeriana, al pedir al público seguir el popular ritual de celebración de los aficionados de Noruega en el Mundial de 2026, pero centrado en refrendar los procesos de paz en Colombia.

Juan Manuel Santos recordó qué le dijo a Rodrigo Londoño, Timochenko, cuando lo conoció por primera vez

“Hace diez años, empezamos el camino hacia la reconciliación, después de décadas de sufrimiento y de dolor. Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo Santos.

El expresidente explicó que esa celebración fue algo que le llamó la atención del pasado mundial, porque las barras se organizaban y comenzaban a remar bajo el grito de ‘Ro’, lo que generó la atención del mundo entero.

“Pues a lo que yo los invito hoy es para que eso se vuelva una causa no solamente nacional, sino mundial, es que en los eventos como este, comencemos todos y, en lugar de decir ‘ro’, digamos ‘paz’”, señaló.

La propuesta de Santos tuvo eco en el exsenador Gustavo Bolívar, quien no dudó en responder a su mensaje a través de las redes sociales. El exdirector del DPS fue claro con el exjefe de Estado frente a sus declaraciones.

“Con todo respeto, expresidente, esa remada había que hacerla hace 4 años cuando empezamos a entregar tierras, a buscar la jurisdicción agraria, la reforma política y a cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico, pero los egos de los dirigentes no permiten que las cosas funcionen”, dijo.

Y agregó: “Nunca es tarde y ayudaremos a remar siempre, pero en el gobierno de la guerra total va a ser más difícil”.