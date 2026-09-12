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Juan Manuel Santos recordó qué le dijo a Rodrigo Londoño, Timochenko, cuando lo conoció por primera vez

El expresidente de Colombia lo contó en medio de un conversatorio.

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Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 11:20 a. m.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Foto: León Darío Peláez

Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia que firmó el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, recordó este sábado 12 de septiembre a través de un mensaje en X que hace 10 años empezó en Colombia “el camino hacia la reconciliación”.

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Hace diez años, empezamos el camino hacia la reconciliación, después de décadas de sufrimiento y de dolor. Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”, dijo Santos en su escrito en X que acompañó con un video de él en medio de un conversatorio.

Precisamente, en dicho video, Santos recordó qué le dijo a Rodrigo Londoño, Timochenko, exlíder de las Farc, cuando lo conoció por primera vez.

“La primera vez que yo conocí al entonces alias Timochenko, hoy Rodrigo Londoño, fue en Cuba. Al comienzo yo le dije: ‘Usted y yo nos hemos tratado de matar durante 35 años, pero ahora acordamos hacer la paz, terminar la guerra. Es como si usted y yo nos montáramos en una canoa y usted remara por un lado y yo remara por el otro, y vamos a seguir remando hasta lograr nuestro objetivo, que es la paz. ¿Está de acuerdo? Y me dijo que sí. Y nos dimos la mano’”, contó Santos.