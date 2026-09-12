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Jaime Arizabaleta lanza propuesta tras desmanes en Bogotá: “Ya no más vagabundería”

En varios puntos de Bogotá se presentaron actos de vandalismo este viernes 11 de septiembre.

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Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 7:28 a. m.
El congresista Jaime Arizabaleta se refirió a los recientes actos vandálicos en Bogotá.
El congresista Jaime Arizabaleta se refirió a los recientes actos vandálicos en Bogotá. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @jarizabaletaf

Este viernes, 11 de septiembre, Bogotá fue escenario de graves disturbios, bloqueos y actos de vandalismo en el marco de diversas manifestaciones, mientras avanzaban hacia la embajada de Palestina. También hubo fuertes protestas protagonizadas por sectores estudiantiles en diferentes puntos de la ciudad.

A propósito, en redes sociales circulan videos en los que se observa a encapuchados vandalizando un bus de TransMilenio en la carrera 13 con avenida Calle 45.

Tras dichos desmanes en Bogotá, el congresista Jaime Arizabaleta lanzó una propuesta para hacerle frente a quienes destruyen la ciudad en medio de protestas.

“Es hora de unirnos todos en una sola voz y sacar adelante la ley anticapuchos, para que esos bandidos que acaban de bloquear e incendiar a Bogotá se expongan a penas de cuatro y ocho años. Ya no más vagabundería”, dijo Arizabaleta a través de un video que compartió en su cuenta en X.